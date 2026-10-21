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Maja Marinković i Asmin Durdžić na mrežama su objavili pozivnicu za venčanje, pa su mnogi pomislili da su odlučili da stanu na "ludi kamen". Ali, sve je bila šala, pa se par brže-bolje oglasio i demantovao da će biti svadbe.

Na samoj pozivnici za svadbu pisalo je: "S velim zadovoljstvom pozivamo vas na venčanje Asmina Durdžića i Maje Marinković".

Ispod ove poruke na pozivnici je pisala i sledeća izjava: "Trenutak kada naše dve porodice postaju jedna, želimo da podelimo sa vama".

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Foto: Printscreen

Podsetimo, Maja Marinković operisana je nedavno, a njen partner Asmin Durdžić odmah se oglasio u javnosti i otkrio dalje planove. Kako je naveo, čim se starleta potpuno oporavi od hirurškog zahvata, napuštaju Srbiju i sele se u Linc, gde će započeti zajednički život.

- Ja nigde nisam udomljen, niti mi je bilo ko šta plaćao. Za njenu informaciju, čekam samo da se Maja oporavi od operacije. Ide Maja sa mnom za Linc, tamo će da živi sa mnom. Ja ću da radim svoj posao, a Maja će malo da se bakće oko restorana, da joj ne bude dosadno. Treba da znaš da se ja nigde ne guram. Ja sam, umesto ulaska u rijaliti, birao vezu sa Majom i propustio 70.000 evra od mojih honorara, jer se nikad nisam prodao u životu".

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Na kraju svog obraćanja dao je i tačan datum preseljenja:

"Ugodan dan ti želim! P. S. Između 15. i 20. novembra Maja se seli u Linc". Inače, Maja je nedavno operisana.

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