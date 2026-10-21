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Filip Car nakon burne noći i umalo incidenta nakon kojeg je Marko Osmakčić diskvalifikovan, utehu je našao pored ljubimca Snupija.

Ispred rehaba je sedeo sam dok nije naišao Snupi i seo kod njega u krilo.

"Ti si ozbiljna firmetina"

Car se raznežio te je vodio dug razgovor sa njim, mazio ga i ljubio.

- A, Vučino mala! Jesi ti Vučino mala? Vuk Samotnjak, Baja Mali Knindža! Pusti pesmu ‘Vuk Samotnjak’! Šta je, firmetino? Jesi ti ozbiljna firma? Ajde, daj jednu pusu ovde! Firmetina si, ozbiljna! - pričao je Filip dok je mazio Snupija i dodao:

"Mali sibirski vuče"

- Snupi, došao si na after! Ovde si kod starog afteriste. Daj da vidim obraz! Gde ti je obraz? Daj jedan poljubac! Daj jednu pusu! Je l’ ti se dolazi da se maziš kod mene? Mali sibirski vuče! Ajde, kuliraj na afteru, budi kuler! Bar si kod firme došao. Da vidimo šta se dešava, ima li kakvih događanja? - nastavljao je Car.

Haos

Marko Osmakčić sinoć je hitno diskvalifikovan iz "Elite 10". Produkcija je saopštila konačnu odluku i razlog.

Marko Osmakčić je juče tokom celog dana izazivao Filipa Cara na fizički kontakt i provocirao ga na najniži mogući način, pominjajući mu dete, zbog čega su čelni ljudi Pinka hitno reagovali i izbacili ga sa imanja.

Tokom žurke, Marko Osmakčić i Filip Car provocirali su jedno drugo preko dvorišta, a obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti.

Marko Osmakčić Foto: Printscreen

- Dođi kod medveda u košnicu, zatrči se. Dođi kod tate da te tata nauči - govorio je Car.

- Hoću ovo da gledam, meni je ovo bioskop - poručio je Osmakčić.

- Ja sam život ovde dao da bi meni neko dete moje psovao i tvoje dete psovao, pomicao bubicu i psovao majku četničku i psovao - žalio se Filip Car Aneli.

Četvorica obezbeđenja držala je Marka kako ne bi prišao Filipu, a Glorija je bila sve vreme bila uz njega.