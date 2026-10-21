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Marko Osmakčić hitno je diskvalifikovan iz rijalitija „Elita 10“ nakon niza skandaloznih incidenata i verbalnih sukoba sa Filipom Carem, tokom kojih su izgovorene teške uvrede i pretnje.

Sukob je eskalirao kada je Osmakčić počeo da pominje Carevu maloletnu ćerku, iznoseći uvrede koje su izazvale burnu reakciju njenog oca. U raspravu se umešala i Aneli Ahmić, čije je dete Marko takođe spominjao na uvredljiv način.

Na ove događaje reagovala je Milena Kačavenda, koja se oglasila na svom Instagram profilu i bez mnogo objašnjavanja pružila podršku Filipu Caru.

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"A jes odvratan lažni Ken FUJČINA PODRŠKA ZA Filipa Cara" - napisala je Kačavenda.

Njena reakcija dodatno je privukla pažnju jer Kačavenda, poznata po tome da otvoreno iznosi svoje stavove, ni ovog puta nije birala reči.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV