PREKINULA SARADNJU SA PINKOM PA SE SADA HITNO OGLASILA! Nakon skandalozne diskvalifikacije pružila podršku ovom muškarcu
- Marko Osmakčić je diskvalifikovan iz 'Elite 10' posle niza sukoba sa Filipom Carem, uz teške uvrede i pretnje.
- U raspravi su pominjana i Careva maloletna ćerka i dete Aneli Ahmić, što je dodatno pojačalo reakcije.
Marko Osmakčić hitno je diskvalifikovan iz rijalitija „Elita 10“ nakon niza skandaloznih incidenata i verbalnih sukoba sa Filipom Carem, tokom kojih su izgovorene teške uvrede i pretnje.
Sukob je eskalirao kada je Osmakčić počeo da pominje Carevu maloletnu ćerku, iznoseći uvrede koje su izazvale burnu reakciju njenog oca. U raspravu se umešala i Aneli Ahmić, čije je dete Marko takođe spominjao na uvredljiv način.
Na ove događaje reagovala je Milena Kačavenda, koja se oglasila na svom Instagram profilu i bez mnogo objašnjavanja pružila podršku Filipu Caru.
"A jes odvratan lažni Ken FUJČINA PODRŠKA ZA Filipa Cara" - napisala je Kačavenda.
Njena reakcija dodatno je privukla pažnju jer Kačavenda, poznata po tome da otvoreno iznosi svoje stavove, ni ovog puta nije birala reči.
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