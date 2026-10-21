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Rijaliti učesnica Maja Marinković i Asmin Durdžić podigli su ogromnu prašinu na društvenim mrežama nakon što su objavili pozivnicu za svoje venčanje, odmah nakon toga, potvrdili su da je reč o šali, a Majin otac nije propustio priliku da ove navode oštro demantuje.

Na Instagramu su oboje podelili sliku pozivnice kojom obaveštavaju javnost o slavlju. Na njoj piše sledeće:

„S velikim zadovoljstvom pozivamo vas na venčanje Asmina Durdžića i Maje Marinković“.

Pored ovoga, dodatnu pažnju javnosti privukla je i posebna poruka ispisana u nastavku:

„Trenutak kada naše dve porodice postaju jedna, želimo da podelimo sa vama“.

1/14 Vidi galeriju Maja Marinković i Taki Marinković Foto: Shutterstock, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram

"Ma kakvo venčanje, to Asmin hoće da bude bitan"

Još i pre nego što je par uspeo da demantuje navode o venčanju, oglasio se Majin otac. Taki je potvrdio da nikakvog venčanja neće biti i da je u pitanju Asminov pokušaj privlačenja pažnje:

„Ma kakvo venčanje, oni to zajevaju narod. Zvala me Maja pre sat vremena i ništa mi nije rekla. Ma to Asmin hoće da bude bitan, pa izbacuje, znaš da Maja izbegava medije, on glumi ludilo. Ne znam kada ona ide na operaciju, došli su pre dva dana iz Italije. Mora sada da vadi krvnu sliku za tu operaciju, baš se zeznula što je to radila“.

Podsetimo, Maja Marinković i Asmin povukli su se iz domaće javnosti, nakon izlaska iz "Elite 9", te su se posvetili svojoj vezi, kao i planovima za biznis koji zajedno pokreću u Austriji.

kurir / blic

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