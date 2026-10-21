Slušaj vest

Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina, godinama unazad na društvenim mrežama privlači veliku pažnju javnosti. Međutim, njen život intrigira više nego ikada otkako je pevač javno priznao da sa ćerkom nije u sjajnim odnosima.

Đina je sada na Instagramu pokazala da se odlučila na veliku promenu. Ona je odlučila da skrati šiške što joj je dalo totalno drugačiji imidž.

Đina je pozirala u izazovnoj crnoj haljini sa golim leđima ispod koje nije nosila brushalter.

Ona se slikala u provokativnim pozama i ponovo izazvala lavinu komentara, a većini se sviđa ova promena.

1/4 Vidi galeriju Đina Džinović u crnoj haljini Foto: Printscreen

Haris: "Ima zamenskog oca"

Podsetimo, Haris je nedavno progovorio o odnosu sa Đinom i rekao da nije ispratio vest koja se pojavila u vezi sa njenim bivšim dečkom koji je uhapšen.

- Nemam pojma o tome, veruj mi. Nisam ni video tu vest. Đina i ja smo se razdvojili, prema tome, šta? Ona živi svoj život, a ja svoj. Tako je izabrala. Otac joj, očigledno, nije potreban, ima zamenskog tatu. Ne opterećujem se time - rekao je tada za "Kurir" i dodao:

- Nismo u kontaktu. Ja sam svoj život organizovao, ona svoj. Ko želi da bude sa mnom, neka bude. Ko ne želi, ne mora. Svako bira svoj put i ja tu nemam šta više da kažem.

Pogledajte dodatni snimak: