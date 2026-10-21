"VELJKO I JA SMO SE POSVAĐALI DAN PRE SNIMANJA, NIJE HTEO NI DA DOĐE" Seka Aleksić otkrila ono što se do sada nije znalo, pomenula i Teu Tairović
- Seka Aleksić se na promociji novog albuma pojavila u crvenom lateksu i poručila da se u njemu najbolje oseća.
- Kaže da je zadovoljna reakcijama i uspehom albuma, iako nije očekivala ovakav odjek jer nije namenjen 'na prvu'.
Pevačica Seka Aleksić na promociji svog novog albuma pojavila se u izazovnom izdanju, te je bila voljna da o svim aktuelnostima razgovara pred našim kamerama.
Na samom početku nismo mogli da ne zapazimo Sekin crveni lateks.
"U lateksu se najbolje osećam", kaže pevačica pa sumira utiske o svom novom albumu.
"Sjajni su mi utisci, nisam očekivala ovakav uspeh jer moj album nije na "prvu", oduševljan sam svakako", govori i pominje reakcije na društvenim mrežama.
"Haos! Ima svega jer su ljudi navikli na jedan stil, ali moraju da shvati da se mi svi menjamo i da meni trenutno ovako najviše odgovora", pominje i da li bi se pomirila sa Teom Tairović.
"Mogu da sarađujem sa svima, ali prosto mislim da je ovo sada to to", otkriva i kako se Veljko snašao kao glumac u spotu.
"Veljko se super snašao, bio je onakav kakav i jeste, miran, ćutljiv, ljut kad treba. Posvađali smo se dan pred spota nije hteo ni da dođe jer sam mu rekla da ima jednu scenu, a ispostavilo se da postoji čak pet, ali sve je prošlo kako treba.
Šta nam je još to Seka otkrila poslušajte u nastavku:
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