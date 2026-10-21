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Bruno Uremović, najbolji prijatelj aktuelnog rijaliti učesnika Filipa Cara, progovorio je o Marku Osmakčiću i otkrio zanimljive detalje.

Bruno je prokomentarisao učešće Filipa Cara, ali i haos koji se desio između njega i Marka Osmakčića, nakon kog je Osmakčić diskvalifikovan.

- Ne znam šta bih ti rekao tu. Kad uđe u vezu malo je drugačiji, ali meni je uvek zanimljiv. Ja gledam samo njega. Pogledam klipove što mi izbaci na Instagramu, tako da ne znam ovo drugo što se događa. Normalno da sam ga podržao da uđe, ja sam ga i vozio tamo. Šta ću mu ja savetovati? On zna tamo sve. Ko bolje zna od njega tamo? Navijam za druga do pobede.

1/4 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Preent Screen

Nakon što su Filip Car i Marko Osmakčićem uputili jedan drugome brutalne uvrede, Osmakčić je diskvalifikovan.

- Dobro da su ga diskvalifikovali jer čovek je za ludnicu. On uopšte nije ni za kakav rijaliti, ni za razgovor sa nekim. Treba da nauči neke stvari da se ne ponaša kao idiot, a ne rijalitiju da cure maltretira i da govori takve uvrede.

Car ima kratak fitilj

Filipovog prijatlja smo upitali da li i u privatnom životu Car ima kratak fitilj.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Miljana Kulić Foto: Printscreen TV Pink

- Filip ima kratak fitilj, ali za ovo se dobro suzdržao tamo. On bi se diskvalifikovao na kraju da je ova budala ostala sinoć.

Bruno ističe da podržava Cara, a na pitanje kako mu se dopada njegov izbor partnerke Aneli Ahmić, kaže:

- Ja njega uvek podržavam. Sad emotivno to što on ima, to je njegova privatnost. Ja se nikad ne mešam u to. Ja njemu kažem u lice ako mu šta trebam reći, a ovo drugo nikad se ja ne petljam u to. To je njegov izbor, ja tu ne mogu ništa. Ne bi bilo lepo da nešto govorim i da ga uopšte komentarišem šta se toga tiče. To je njegova intima. S kim će on biti, to je njegova stvar.

Carev prijatelj ističe da je on u rijaliti ušao kako bi zaradio za porodicu i ćerku koju je dobio sa Aleksandrom Nikolić.

- Sve je u najboljem redu, na kraju krajeva, ušao je tamo da zaradi nešto za dete i familiju.

O Anđeli Đuričić

Poseta Anđele Đuričić Filipu Caru u Crikvenici je mnoge iznenadila, te su se pojavile i spekulacije da je među njima bilo nešto više od prijateljstva, a Brunom nam je ispričao detalje:

1/8 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink, Shutterstock, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

- Ono što ja znam, bili su prijatelji isključivo. Bio sam i ja s njima kad su u društvu i prijateljski su bili i jedno i drugo. Sad ne znam da li je bilo šta ili nije. To ja ne mogu znati. Upoznao sam i ja Anđelu, normalna je cura bila tu kad je bila. Ne mogu za nju reći ni jednu ružnu reč.

Kurir.rs/Blic