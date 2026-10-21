VENČALI SE NIKOLIJA I RELJA! Nakon 12 godina ljubavi izgovorili sudbonosno "DA" u tajnosti!
Nikolija Jovanović i Relja Popović stali su na ludi kamen nakon 12 godina ljubavi! Popularni par odlučio je da sudbonosno "da" izgovori daleko od očiju javnosti, a venčanje su organizovali u potpunoj tajnosti.
Nikolija i Relja venčali su se uz prisustvo najvoljenijih na intimnoj ceremoniji u Beogradu.
Relja je bio u crnim pantalonama i majici, dok je Nikolija odabrala belu, elegantnu i jednostavnu venčanicu.
Lepe vesti su podelili na svojim Instagram profilima.
Imaju dve ćerke
Podsetimo, Nikolija i Relja roditelji su dve ćerke - Ree i Hane, a porodični život čuvaju za sebe.
- Džaba sav uspeh i novac, ako kad sedim negde sa nekom od njih, i onda mi ljudi daju komentar, kako su predivno vaspitane, kako je Rea, moja starija ćerka izuzetno duhovita, pametna. Takve stvari mene raduju - rekao je Relja jednom prilikom.
Inače, sestra Nikolije Jovanović je prava lepotica, mlađa je od nje i retko se pojavljuje u javnosti.