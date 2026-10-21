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Muzičar Relja Popović i njegova supruga Nikolija Jovanović ponosni su roditelji dve devojčice, Ree (9) i Hane (5). Sada, su nakon 12 godina veze i zajedničkog života, stavili burme na svoje ruke i zakleli se na večnu ljubav na tajnoj ceremoniji. Par o svom odnosu gotovo nikada ne priča, a o njihovoj porodici Relja je nedavno govorio nikad iskrenije.

Podsetimo, Relja Popović i Nikolija Jovanović, koji su se u tajnosti venčali, nakon 12 godina ljubavi, o svom odnosu govore veoma retko. A Relja Popović prvi put je nedavno govorio o njihovom braku i vaspitanju ćerki, koja im je zajednička misija.

"To je moja misija"

1/6 Vidi galeriju Relja Popović i Nući Foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

Iako svoje ćerke ne pokazuju u javnosti i retko govore o privatnom životu, Relja je odlučio da otvori dušu i progovori o vaspitanju naslednica i porodičnim vrednostima koje im usađuju.

- Džaba sav uspeh i novac, ako kad sedim negde sa nekom od njih, i onda mi ljudi daju komentar, kako su predivno vaspitane, kako je Rea, moja starija ćerka izuzetno duhovita, pametna. Takve stvari mene raduju - istakao je on i dodao:

- To je moja misija i ako to ne bih uspeo, onda bih smatrao da sam sve drugo promašio. Ako ne bih uspeo njih, ne mogu ja u potpunosti da ih izvedem na pravi put, ali makar vrednosti za koje ja verujem da su stvarno značajne, da im prenesem, i da im dam da se osećaju slobodno, da rade stvari koje hoće i da budu čestite To je meni nagrada.

Za njega je najvažnije da starijoj ćerki Rei i mlađoj Hani prenese prave životne vrednosti, omogući im da budu čestite i da se osećaju slobodno u onome što rade. Posebno ga raduje kada drugi primete koliko su devojčice kulturne, pametne i duhovite, jer to smatra svojom glavnom životnom misijom.

1/9 Vidi galeriju Nikolija Jovanović Foto: Printscreen/Instagram

"Dolazimo iz ne tako funkcionalnih porodica"

Govoreći o odnosu sa Nikolijom, Relja je naglasio da su oboje odlučni da svojoj deci pruže potpuno drugačiji primer od onog koji su sami gledali tokom detinjstva.

- Ja sam odabrao ulogu roditelja i nas dvoje imamo misiju da bez obzira što dolazimo oboje iz porodica, koje su bile ne toliko funkcionalne, i njena i moja, primarne. Sada mi imamo misiju da zajedno izgradimo jedan funkcionalni svet za nas, a onda i za njih - rekao je za TV E.

Poznato je da je Popović ostao bez oca kada je imao samo godinu i po dana, dok su se Nikolijini roditelji razveli, nakon čega je njen otac zasnovao drugu porodicu. Upravo zbog činjenice da oboje potiču iz primarnih porodica koje nisu bile u potpunosti funkcionalne, muzičar ističe da danas sa suprugom deli jasnu misiju da zajedno izgrade siguran, skroman i funkcionalan svet za svoju porodicu.

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