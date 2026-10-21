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Ivan Gavrilović gost je večerašnjeg izdanja Kurirovog podkasta „1 na 1 Gymcast”, u kojem je govorio o skandalu sa Erom Ojdanićem, ali i o noći koja je ostala upamćena po pretnjama kriminalaca.

Gavrilović se osvrnuo i na muzičku scenu i period kada su Dr Igi, Mobi Dick i drugi izvođači obeležili jednu muzičku eru, postavši među najprepoznatljivijim predstavnicima tog pravca.

Šta se zaista događalo iza kulisa i kakve detalje je otkrio, saznajte u večerašnjem izdanju Kurirovog podkasta „1 na 1 Gymcast” od 20.00 časova.

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