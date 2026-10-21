STEFANI GRUJIĆ OBJAVILA SNIMAK UHAPŠENOG VRENIKA! Ona mu uputila jansu poruku (FOTO)
Bivša rijaliti učesnica Stefani Grujić iznenadila je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je podelila snimak razgovora sa svojim verenikom, koji je nedavno uhapšen u Španiji. Iako prolaze kroz izuzetno turbulentan period, snimak pokazuje da njihovu vezu ovaj skandal nije poljuljao.
Na objavljenom snimku vidi se kako par razgovara putem video-poziva, dok joj Zoran u jednom trenutku rukama pokazuje znak srca. Uz ove kadrove Stefani je dodala pesmu Nataše Bekvalac „Ne brini“, čime je poslala poruku da mu pruža podršku i da ostaje uz njega.
Inače, ovo nije prvi gest pažnje u poslednje vreme, budući da se Stefani nedavno pohvalila i skupocenim poklonom koji joj je Zoran poslao za rođendan.
Uhapšen u Španiji
Podsetimo, Z. N. priveden je u akciji španske policije zajedno sa još šestoricom državljana Srbije. Prema pisanju medija, reč je o slučaju koji se istražuje zbog sumnje na otmicu i zlostavljanje.
Stefani je prethodno potvrdila hapšenje svog partnera, ali je naglasila da veruje u njegovu nevinost i da se povodom drugih navodaneće oglašavati.
Pre ovog događaja, Stefani je o svom suprugu uvek govorila sve najlepše. Oboje iz prethodnih veza imaju decu, a kako je ranije isticala, upravo ih je roditeljstvo dodatno povezalo, a posebno joj je bilo važno to što je njen izabranik lepo prihvatio njenog sina.