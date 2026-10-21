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Bivša rijaliti učesnica Stefani Grujić iznenadila je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je podelila snimak razgovora sa svojim verenikom, koji je nedavno uhapšen u Španiji. Iako prolaze kroz izuzetno turbulentan period, snimak pokazuje da njihovu vezu ovaj skandal nije poljuljao.

Na objavljenom snimku vidi se kako par razgovara putem video-poziva, dok joj Zoran u jednom trenutku rukama pokazuje znak srca. Uz ove kadrove Stefani je dodala pesmu Nataše Bekvalac „Ne brini“, čime je poslala poruku da mu pruža podršku i da ostaje uz njega.

Bivša rijaliti učesnica Stefani Grujić iznenadila je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je podelila snimak razgovora sa svojim verenikom, koji je nedavno uhapšen u Španiji Foto: Printscreen, Kurir

Inače, ovo nije prvi gest pažnje u poslednje vreme, budući da se Stefani nedavno pohvalila i skupocenim poklonom koji joj je Zoran poslao za rođendan.

Uhapšen u Španiji

Podsetimo, Z. N. priveden je u akciji španske policije zajedno sa još šestoricom državljana Srbije. Prema pisanju medija, reč je o slučaju koji se istražuje zbog sumnje na otmicu i zlostavljanje.

Stefani je prethodno potvrdila hapšenje svog partnera, ali je naglasila da veruje u njegovu nevinost i da se povodom drugih navodaneće oglašavati.

Vest da je španska policija u luksuznoj vili u Esteponi uhapsila sedmoricu državljana Srbije zbog sumnje u otmicu i postojanje improvizovane prostorije za mučenje odjeknula je javnošću. Dodatnu pažnju privukla je informacija da se među uhapšenima nalazi i Zoran, verenik bivše rijaliti učesnice Stefani Grujić. Foto: Printscreen, Printscree

Pre ovog događaja, Stefani je o svom suprugu uvek govorila sve najlepše. Oboje iz prethodnih veza imaju decu, a kako je ranije isticala, upravo ih je roditeljstvo dodatno povezalo, a posebno joj je bilo važno to što je njen izabranik lepo prihvatio njenog sina.

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30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV