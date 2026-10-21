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Jedan od najpopularnijih parova na domaćoj estradnoj sceni, Nikolija Jovanović i Relja Popović, krunisali su svoju 12 godina dugu vezu brakom. Svečani čin obavili su u opštini u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Nakon intimne ceremonije i tajne proslave u krugu najbližih, Nikolija Jovanović oglasila se na svom Instagram profilu, gde je podelila fotografiju burmi, ali i otkrila ko su bili njihovi kumovi. Za kuma sa mladine strane izabran je poznati modni stilista Stefan Orlić, dok je Relji Popoviću kum bio njegov blizak prijatelj Đorđe Đorđević, muzički producent i tekstopisac koji već godinama sarađuje sa reperom.

1/6 Vidi galeriju Relja Popović Foto: ATA images, ATAIMAGES, Nemanja Nikolić

Intimna proslava bez velike pompe

Iako su godinama živeli u vanbračnoj zajednici tokom koje su dobili dve ćerke, Reu i Hanu, Nikolija i Relja su odlučili da svoju ljubav i zvanično ozvaniče pred zakonom.

Umesto glamuroznog i masovnog slavlja, par se opredelio za skromnu i intimnu ceremoniju bez velike medijske pompe, željan da ovaj poseban trenutak proslavi isključivo sa najvažnijim ljudima u svom životu.

1/5 Vidi galeriju Relja i Nikolija Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Relja i Nikolija svoj odnos pažljivo su čuvali od radoznalih pogleda, a o njihovoj porodici pevač je svojevremeno govorio:

- Ja sam odabrao ulogu roditelja i nas dvoje imamo misiju da bez obzira što dolazimo oboje iz porodica, koje su bile ne toliko funkcionalne, i njena i moja, primarne. Sada mi imamo misiju da zajedno izgradimo jedan funkcionalni svet za nas, a onda i za njih - rekao je za TV E.