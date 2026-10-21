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Vest da su se pevačica Nikolija Jovanović i reper Relja Popović tajno venčali u prisustvu najbližih izazvala je veliku pažnju javnosti. Nedugo nakon što je informacija odjeknula, supružnici su se oglasili na društvenim mrežama i podelili detalje koji su raznežili njihove pratioce. Ipak, jedno pitanje posebno je zanimalo javnost – da li je Nikolija nakon udaje zadržala svoje devojačko prezime ili je odlučila da uzme Reljino.

Odgovor na ovu dilemu dao je upravo reper, koji je na svom Instagram profilu objavio zajedničku fotografiju sa suprugom uz opis: "Gospodin i gospođa Popović". Na taj način Relja je jasno nagovestio da je Nikolija nakon venčanja uzela njegovo prezime.

1/6 Vidi galeriju Relja Popović Foto: ATA images, ATAIMAGES, Nemanja Nikolić

Pored ove objave, Nikolija je na svom profilu podelila i emotivnu fotografiju na kojoj se vide njihove burme, kao i kadrove na kojima se njihovi kumovi vesele.

Kumovi iz sveta mode i muzike

Svedoci na ovom tajnom venčanju bili su njihovi dugogodišnji prijatelji i saradnici. Nikolijin kum bio je poznati modni stilista Stefan Orlić, dok je Relja za kuma izabrao Đorđa Đorđevića, muzičkog producenta.

1/5 Vidi galeriju Nikolija Jovaović u stajlingu inspirisanom stajlingom Vesne Zmijanac iz mladosti Foto: Kurir

Nikolija je za svoj poseban dan izabrala dugačku, belu haljinu svedenog i elegantnog kroja sa dubokim dekolteom i upečatljivim dugim trakama. Haljina je bila bez čipke i svetlucavih aplikacija, stavljajući u prvi plan liniju tela i prirodan sjaj tkanine.

Relja o odnosu sa Nikolijom

Relja je jednom prilikom istakao da su za njega porodične vrednosti najvažnije.

- Džaba sav uspeh i novac, ako kad sedim negde sa nekom od njih, i onda mi ljudi daju komentar, kako su predivno vaspitane, kako je Rea, moja starija ćerka izuzetno duhovita, pametna. Takve stvari mene raduju - istakao je on i dodao:

- To je moja misija i ako to ne bih uspeo, onda bih smatrao da sam sve drugo promašio. Ako ne bih uspeo njih, ne mogu ja u potpunosti da ih izvedem na pravi put, ali makar vrednosti za koje ja verujem da su stvarno značajne, da im prenesem, i da im dam da se osećaju slobodno, da rade stvari koje hoće i da budu čestite To je meni nagrada.

- Ja sam odabrao ulogu roditelja i nas dvoje imamo misiju da bez obzira što dolazimo oboje iz porodica, koje su bile ne toliko funkcionalne, i njena i moja, primarne. Sada mi imamo misiju da zajedno izgradimo jedan funkcionalni svet za nas, a onda i za njih - rekao je za TV E.