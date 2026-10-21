KARLEUŠA, ZORICA I KEMIŠ, INDIRA... Skoro cela estrada na promociji albuma Seke Aleksić, jednoj pevačici pukao šlic pa ispala BUTKICA (VIDEO)
- Seka Aleksić je promovisala album 'Femme fatale', a podršku su joj pružile brojne kolege sa estrade, među njima Zorica i Kemiš, Indira Radić i Jelena Karleuša.
- Pažnju na događaju privukla je Milica Jokić, kojoj se odlepio šlic na haljini, pa je više nego što je trebalo sevnulo.
Pevačica Seka Aleksić ima karijeru koja traje skoro četvrt veka, i za sve te godine bili smo svedoci njenih brojnih transformacija.
Svaki njen album pratio je nov vizuelni identitet, a tako je i ovog puta. Seka je objavila album "Femme fatale", a poznate ličnosti došle su kako bi podržale svoju koleginicu.
Među prvima su pristigli Zorica i Kemiš, najšarmantniji par naše estrade bio je raspoložen i veseo, a virtuoz je otkrio kako mu je omiljena Sekina pesma "Da sam muško".
Nakon njih ređali su se pevači Savo Perović, Vanja Mijatović, Ruža Rupić, Džordži, Ćemo i Mili.
Posebnu pažnju privukla je Milica Jokić koja je imala problem sa šlicem na haljini koji se odlepio, te je tako sevnulo više nego što je trebalo.
Nadica Ademov skrenula je pažnju na sebe time što je pristigla sa balonima.
Mlada pevačica Anđela je progovorila je o aktuelnostima, a tu se našao i Nući.
Na promociju su pristigle i Indira Radić i Rada Manojlović koja je priznala da je prehlađena. Tu je i Husa sa Andreom.
Jelena Karleuša došla je da podrži Seku otkrivši da je Atina u Milanu, dok se Nika vratila za Beograd. Sledeći je pristigao Karamela.
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