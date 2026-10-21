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Pevačica Seka Aleksić ima karijeru koja traje skoro četvrt veka, i za sve te godine bili smo svedoci njenih brojnih transformacija.

Svaki njen album pratio je nov vizuelni identitet, a tako je i ovog puta. Seka je objavila album "Femme fatale", a poznate ličnosti došle su kako bi podržale svoju koleginicu.

Među prvima su pristigli Zorica i Kemiš, najšarmantniji par naše estrade bio je raspoložen i veseo, a virtuoz je otkrio kako mu je omiljena Sekina pesma "Da sam muško".

02:06 Zorica Brunclik i Kemiš stigli na promociju albuma Seke Aleksić Izvor: Kurir

Nakon njih ređali su se pevači Savo Perović, Vanja Mijatović, Ruža Rupić, Džordži, Ćemo i Mili.

1/5 Vidi galeriju Promocija albuma Seke Aleksić Foto: Kurir

Posebnu pažnju privukla je Milica Jokić koja je imala problem sa šlicem na haljini koji se odlepio, te je tako sevnulo više nego što je trebalo.

00:26 Milica Jokić sa šlicem do kuka: Pevačica se jedva bori protiv vetra Izvor: MONDO

Nadica Ademov skrenula je pažnju na sebe time što je pristigla sa balonima.

03:08 Nadica ademov stigla sa balonima sa lisicom Izvor: Kurir

Mlada pevačica Anđela je progovorila je o aktuelnostima, a tu se našao i Nući.

01:23 Promocija albuma Seke Aleksić Izvor: Kurir

Na promociju su pristigle i Indira Radić i Rada Manojlović koja je priznala da je prehlađena. Tu je i Husa sa Andreom.

00:26 Srpska Šakira stigla kod Seke: Indira Radić sva u resama zasijala na promiciji Izvor: MONDO

Jelena Karleuša došla je da podrži Seku otkrivši da je Atina u Milanu, dok se Nika vratila za Beograd. Sledeći je pristigao Karamela.

04:10 Jelena Karleuša stigla na promociju albuma Seke Aleksič Izvor: Kurir

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