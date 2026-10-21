Slušaj vest

Marijana Zonjić otvorila je dušu o tome kako izgleda njen život van rijalitija, o druženju sa Dalilom Dragojević, ali i o partneru Marku koji joj ispunjava sve želje.

- Pa samo sa njim mogu ovako da izgledam. Kad sam sama, ne smem (smeh). On je za to da se ja sređujem što više jer sam generalno kod kuće u trenerkama, spavaćicama. Ali on mene voli kako god da sam, tako da je svejedno - rekla je ona i dodala, da danas živi mirnim porodičnim životom:

1/11 Vidi galeriju Marijana Zonjić nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram, Printscreen

- Napunila sam skoro 30. Kad ću ako neću sad? Mislim, šta da čekam? Sve posle je nekako za mene bar kasno. Ne možeš ti da planiraš kad ćeš nešto da uradiš, kad će nešto da se desi, ali eto, meni se desilo u najboljem momentu. Aleksija mi je skroz promenila život. Druga sam osoba zahvaljujući njoj i srećna sam iskreno i ispunjena. Nisam više u onom ludom svetu. Nekako je sve normalno, sređeno. Ne moram da brinem, da razmišljam kako ću sutra, šta ću sutra, da li ću moći, neću moći. Imam Marka, imam moju Aleksiju i to mi je centar sveta. Sve ostalo dođe, prođe. I dalje ću nastaviti što se tiče muzike, tome ću se posvetiti i snimati.

Marijana: "Bila sam željna popularnosti"

Iako je ranije vodila turbulentan život, Marijana ističe da joj više to ne fali.

- Prošlo je skoro šest godina otkako sam bila poslednji put u rijalitiju. I kad ih gledam onako sa strane, meni nije dobro. Jedva čekam da ugasim ono. Ne mogu da ih gledam, ne mogu da ih čujem, ne mogu da podnesem više to, mislim da je prošlo vreme tog ludila. Prvi put kad sam ušla imala sam 21 godinu. Jako mlada, željna popularnosti, bez iskustva. Baš su me nadmudrili i gazili po meni. Verovatno sad kad s ove tačke gledišta, kad bih ušla, bila bih skroz drugačija i drugi neki pristup imala sa ljudima, ali nisam željna toga i mislim da sam i previše sebe dala i svoj život na tacni da bi sad o meni pisali i pričali sve i svašta i što jeste i što nije. Sama sam kriva - kaže ona, a kako je rekla da su je mnogi gazili, pitali smo je koliko je to povređuje:

Ovako je nekad Marijana izgledala:

1/11 Vidi galeriju Marijana Zonjić nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram, Printscreen

- Nisu mi bitna njihova mišljenja. I da su vredeli nešto, ne bi se vraćali iz sezone u sezonu u rijaliti. Napravili bi verovatno nešto napolju, napredovali i onda mogu da im pružim ruku i kažem: “Svaka čast.” Ovako mislim da sam se izdigla u odnosu na njih. O čemu ja sa njima da pričam? Kad ih sretnem tako na ulici, njima je ispijen mozak. Oni su i dalje u tom rijaliti svetu. Oni kao da nemaju prostora za napredak, da planiraju neku budućnost, jer oslanjaju se na to: “Okej, to mi je posao, to ću da radim.” Dobro, radićeš do kog momenta? Da li si nešto napravio? Retko ko od njih je nešto napravio napolju pa da kaže kao: “E, mogu da odustanem sad. Kraj. Dosta je bilo.” Ali oni izađu, potroše sve i vrate se ponovo, uzaludno.

Nakon učešća u rijalitiju je sa svega nekoliko učesnika ostala u kontatku.

- Pa ima ih par s kojima sam ostala u dobrim odnosima iz prošlih sezona. Od ovih novijih, ni sa kim, stvarno mi se niko ne sviđa, ni od devojaka ni od muškaraca. Što se tiče tih starijih, ostala sam u dobrim odnosima sa Borom, Grujom, Lepim Mićom, Dalilom, Anjom, još sa par osoba s kojima se i vidim i čujem i popijem kafu, ali sve ostalo, ne. Neka hvala. Neka žive oni svojim životima, ja imam svoj.

Sa Dalilom je bio najlepši devojački period

Nije nepoznanica da su Marijana i Dalila Dragojević izvestan period bile bliske, te danas kaže da je veoma lepe trenutke provela sa njom.

- Lep period. To je bio najlepši devojački period jer mi smo jedno vreme i živele zajedno i rešavale i sve probleme i uživale istovremeno jer smo izlazile non-stop, putovale. Mogu da kažem da mi je to devojački najlepši period kako sam ja htela da provedem, da se izludujem. I nakon tog perioda ja sam shvatila da je to to. Ja sam što se toga tiče završila, a vidim i ona. Skroz sad živimo neke drugačije živote, ali baš nam je nekako to bilo potrebno da se izludimo. Drago mi je što sam sa njom to proživela, jer možda je neka druga osoba u pitanju, ko zna kako bih ja sad prošla. Verovatno bi me možda povukla sa sobom, ali ovako mislim da sam uz nju dosta toga naučila jer je starija i iskusnija. I neću da se uvredi, reći ću namazanija što se života i sveta rijalitija, ovaj, tako da sam možda uhvatila neke cake od nje. Izludele smo se. Bilo, prošlo. Sad živimo neke normalne živote. Ja imam i svoje dete i porodicu. To i njoj želim, ali da se družimo, da se čujemo kao pre, ne. Distanca je odradila svoje. I uvek će ostati u lepom sećanju na, bez obzira na sve. Što god da se desilo, da se sutra posvađamo, da kaže nešto za mene, ja ću taj period pamtiti kao neki lepi deo života - kaže Zonjićeva, ističući da o Dalilinoj svadbi nema detalje:

- Ne znam. To morate nju da pitate. Što se mene tiče, ja bih volela da joj se to desi i mislim da i njoj vreme. Ne mogu ništa da komentarišem i da pričam. Ali mislim da je ona sama odlučila se povući iz tog javnog sveta, tako da ako je ona tako odlučila, ja poštujem to i ne bih više ništa pričala u vezi sa tim.

Verenik ne podržava ulazak u rijaliti

1/6 Vidi galeriju Pevačica je dobila potpuno novi Mercedes GLC Coupe, a priznala je i da skupocenu mašinu ne namerava da daje bilo kome da vozi Foto: Printscreen

Marijana ističe da nikad više ne bi ušla u rijaliti program, te da se njen suprug nikad sa tim ne bi složio.

- Rijaliti te vuče da se vraćaš i vraćaš iznova. Ali prošlo je šest godina, dovoljna pauza da imamo i vremena da napravimo nešto u životu, da razmislimo šta ćemo sa sobom i da shvatimo da li želimo to ili ne. Ja iskreno više ne želim taj rijaliti život. Dosta mi je bilo jer kako god uđeš, šta god da napraviš, uvek se nađe neka mana, greška, mere ti sve, posebno meni sad sa detetom. Mislim kad bi ušla, haos bi bio verovatno. Tako da ne želim da svoj trenutni život zakomplikujem još više i da rizikujem nešto zbog čega, zbog ne znam ni ja koliko novca - kaže Marijana i otkriva kako je Marko reagovao kada je sa njim razgovarala o ulasku u rijaliti:

- Pa kakvi, pričali smo na tu temu i od tog momenta rastanak. Tek kad smo krenuli da se zabavljamo, ja sam tad dobila ponudu za ulazak i tad sam i kupovala stan. I bila sam u fazonu možda je i bolje da uđem, da isplatim svoj stan, da ne rizikujem da li ću imati, neću imati, da li ću skupiti dovoljno. I on mi rekao: „Ako uđeš, mi smo završili. Ti biraj.” I eto, ostala sam napolju. I sad imamo ćerkicu, tako da dobro sam odlučila. On to baš ne podnosi. Verovatno postoje neki drugi razlozi, ali ja ne dajem povoda ni za šta, poštujem njegovu odluku i da sam ja u njegovoj situaciji, u njegovoj koži, naravno i ja ne bih to dozvolila. Imali smo taj neki njegov prošli život gde je on i povezivan sa nekim osobama iz javnog sveta, pa su mogli da se nakače na njega. Zato sam možda i krila jedno vreme da se ne zna ni ko je ni šta je. Ne želim uopšte da nam se niko petlja u naš život. Taj njegov prošli život sa prošlom bivšom ženom. I tu su pokušavali da dođu do javnog sveta, da iznose neke stvari iz njegovog života, al’ sve smo mi to sakrili, bacili pod tepih, tako da nema potrebe bilo šta se zna. Dosta se saznalo o meni, nema potrebe o njemu.

Marijana ističe da je svog verenika pokazala javnosti, jer su postojala nagađanja da on “uopšte ne postoji”, te da je “deda”, te su se prvi put zajedno pojavili na žurki nakon finala "Elite 9".

- Mi smo porodica, mi smo jedno, ali krivo mi je možda zbog nekih bivših veza i muškaraca što sam uopšte bila deo tog sveta i što sam uopšte bila sa njima u nekim odnosima, jer te slike ostaju dan-danas. Eto, možda zbog toga mi je krivo. To bih volela da se obriše, ali zašto bi mi sa njim mi bilo krivo. Imam dete i bilo je vreme da ga predstavim javnosti, jer su me stvarno, bilo je u fazonu da sam samohrana mama, da ja i nemam zapravo nikoga, pa su onda pričali da je deda. Ne znam šta su sve pričali u vezi sa njim, pošto sam ga krila. Onda sam mu rekla: ”Ajde, bre, više vreme je, kome ja više da se pravdam? Daj pojavi se jednom i završi priču.” Tako je i bilo - priča Marijana, a na pitanje kako reaguje na komentare da je našla bogatog muža, te da se dobro udala”, kaže:

- Pa blago meni. Hvala Bogu, pa smo u mogućnosti da priuštimo to sve, ali to ne zadržava čoveka. Tako da, posebno mene koja sam i pre toga imala i svoj stan i svoj auto i svoju kuću. Sve sam imala. Vidi, ne možeš da me zadržiš ni sa čim.

Verenik joj ispunjava sve što poželi

Partner ispunjava sve njene želje, a nedavno joj je kupio i skupoceni automobil.

- Naporna sam i sebi ponekad sa svojim glupim željama, ali da. I nikad mu nije dosadno. Njemu je to zanimljivo. Što ja uvek nešto izmislim. Kaže: „Bože, Marijana, pa juče si ovo tražila, danas ovo. Pa kako ti je palo na pamet? Pa daj polako. Sad jesmo ovo uradili pre neki dan. Šta god da sam poželela, ide redom i ispunjava. Ispunjava sve. U momentu pročitam neki komentar pa se iznerviram, ali za par dana, još za par dana idemo na odmor, znaš koliko će mene boleti što će ko napisati ispod ovog - priča Marijana ističući da će se vratiti uskoro snimanju novih pesama:

- Muzika je takođe moja ljubav od koje ne odustajem, iako su me često zbog toga i pljuvali i komentarisali na ovaj ili na onaj način. Ali neću odustati. Ja nikad od toga neću odustati. Prosto, to je moja želja, moja ljubav. I dalje snimam. U procesu sam traženja pesama, međutim ova veštačka inteligencija više ni ne znaš šta da kupiš, šta da uzmeš, šta je pravo, šta nije. Tako da biram iskreno. Jedva čekam da ponovo nešto izbacim. Bila je velika pauza napravljena zbog moje Aleksije, imala sam operaciju grudi, pa mi se malo zakomplikovalo. Tako da baš sam onako napravila pauzu dovoljnu da razmislim dobro šta ću i hoću.

S obzirom na to da je sin Stoje Novaković, Milan Popov dobio priliku da se takmiči u Pinkovim zvezdama, ali i da ga javnost upozna kroz rijaliti takmičenje, pitali smo Marijanu šta misli o tome:

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

- Videla sam zato što je Bora podelio kod sebe na stori. Super, ja to podržavam to. Nikad nisam ni bila ni sujetna ni ljubomorna. Verovatno mi zato ide u životu zato što stvarno ne gledam druge, nego sebe. I onako drago mi je. I treba da nastavi da bude pravi naslednik njen. Verovatno je i ona ponosna, ali mislim da je mogao nekim drugim stopama da pođe, a ne baš kroz rijaliti. Nadam se da će to sve ispasti kako treba i da će dogurati daleko. Izabrao je pravog mentora, onako s kim može da se radi kako treba. Možda nije nikad njoj priznao da bi voleo time da se bavi, a možda je i ona u fazonu isto kao mi svi koji se bavimo tim poslom nikad ne bi voleli da se naša deca bave time zato što znamo kroz šta se sve prolazi. Ali on ima dovoljno godina da sam odlučuje o tome šta želi. Meni je to iskreno malo glupo što ga nije podržala kad već može i ima mogućnosti. To je nekako najlakše bilo njoj da mu pomogne, a ne da ga ubaci u rijaliti. To je između njih dvoje - kaže ona i dodaje:

- Sutra da moja Aleksija odluči da se bavi, ja bih se trudila da je distanciram od toga da joj tu želju izbrišem iz glave, ali bih joj pomogla koliko god. Bez obzira čime se ti baviš, uđeš u rijaliti, niko te više ne smatra ozbiljnim. Koliko nas je i pevačica bilo i glumaca i svega. Kad izađu iz rijalitija, uvek će ostati obeleženi kao rijaliti učesnici. Samo njih dvoje Teodora i Sloba su napravili nešto. Niko posle njih ništa napravio nije, jer oni svi grebu, da ulaze iznova i iznova. To im je izgleda jedini način zarade. I prave te neke fejk priče. Baš onako jeftino i jadno se prodaju. Sad da mogu da vratim vreme, trudila bih se na druge načine. Kopala bih, grebala bih, plaćala bih Boga oca za pesme i to sve samo da nije ta rijaliti karijera iza mene. Jer i dan-danas kad treba da zakazujem neke svirke, uvek se taj rijaliti spomene i to me jako nervira.

Marijana ističe da u narednom periodu želi da se poseti sebi i karijeri.

- Hoću fizički da se vratim kao i pre da izgledam i naravno, moja Aleksija - ona mi je prva što se tiče svega toga. Ona mi je i najbitnija. Sve će ostalo lako i sve se može, posebno sad kad imam nekoga iza sebe da stoji iza mene. Znam da to mogu sutra ako hoću da snimim. Prosto, želim da izaberem sad kvalitetno. Dosta para sam bacila na te pesme i spotove, a napravila ništa nisam. Bolje da sam ulagala u neke druge stvari. Bilo bi mnogo pametnije, ali sad imam nekoga ko stoji iza mene i znam da kad god poželim mogu da snimam, sad imam vremena da biram.

Kurir.rs/Blic