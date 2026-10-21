KARLEUŠA I ŠEVO SE LJUBE! Tajna kamera snimila intimnu scenu, sada je sve zvanično
- Tajna kamera snimila je Jelenu Karleušu i Aleksandra Ševa u poljupcu na promociji, što je podgrejalo priče da su u vezi.
- Dok su se gosti okupljali i uživali u događaju, njih dvoje su imali trenutak za sebe i ostali u centru pažnje.
Pevačica Jelena Karleuša ponovo je u centru pažnje, a mediji su zabeležili trenutak koji će se prepričavati, tajna kamera snimila je pop divu i Aleksandra Ševa dok su se ljubili.
Ovo je prvi put da vidimo pevačicu u intimnom činu sa mladim Aleksandrom, te su ovim i verovatno i potvrdili medijska nagađanja da su u vezi!
Dok su se na promociji okupljali poznati i uživali u događaju, njih dvoje su imali trenutak za sebe.
Podsećamo, pevačica Seka Aleksić na promociji svog novog albuma pojavila se u izazovnom izdanju, te je bila voljna da o svim aktuelnostima razgovara pred našim kamerama.
"U lateksu se najbolje osećam", kaže pevačica pa sumira utiske o svom novom albumu.
"Sjajni su mi utisci, nisam očekivala ovakav uspeh jer moj album nije na "prvu", oduševljan sam svakako", govori i pominje reakcije na društvenim mrežama.
"Haos! Ima svega jer su ljudi navikli na jedan stil, ali moraju da shvati da se mi svi menjamo i da meni trenutno ovako najviše odgovora", pominje i da li bi se pomirila sa Teom Tairović.
"Mogu da sarađujem sa svima, ali prosto mislim da je ovo sada to to", otkriva i kako se Veljko snašao kao glumac u spotu.
"Veljko se super snašao, bio je onakav kakav i jeste, miran, ćutljiv, ljut kad treba. Posvađali smo se dan pred spota nije hteo ni da dođe jer sam mu rekla da ima jednu scenu, a ispostavilo se da postoji čak pet, ali sve je prošlo kako treba.
kurir / informer
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