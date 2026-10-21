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Pevačica Jelena Karleuša ponovo je u centru pažnje, a mediji su zabeležili trenutak koji će se prepričavati, tajna kamera snimila je pop divu i Aleksandra Ševa dok su se ljubili.

Ovo je prvi put da vidimo pevačicu u intimnom činu sa mladim Aleksandrom, te su ovim i verovatno i potvrdili medijska nagađanja da su u vezi!

Dok su se na promociji okupljali poznati i uživali u događaju, njih dvoje su imali trenutak za sebe.

00:07 Nikad viđena scena: U Dragstoru Zorica i Kemiš, Karleuša sto iza njih Izvor: MONDO

Podsećamo, pevačica Seka Aleksić na promociji svog novog albuma pojavila se u izazovnom izdanju, te je bila voljna da o svim aktuelnostima razgovara pred našim kamerama.

"U lateksu se najbolje osećam", kaže pevačica pa sumira utiske o svom novom albumu.

"Sjajni su mi utisci, nisam očekivala ovakav uspeh jer moj album nije na "prvu", oduševljan sam svakako", govori i pominje reakcije na društvenim mrežama.

"Haos! Ima svega jer su ljudi navikli na jedan stil, ali moraju da shvati da se mi svi menjamo i da meni trenutno ovako najviše odgovora", pominje i da li bi se pomirila sa Teom Tairović.

06:25 Seka Aleksić intervju Izvor: Kurir

"Mogu da sarađujem sa svima, ali prosto mislim da je ovo sada to to", otkriva i kako se Veljko snašao kao glumac u spotu.

"Veljko se super snašao, bio je onakav kakav i jeste, miran, ćutljiv, ljut kad treba. Posvađali smo se dan pred spota nije hteo ni da dođe jer sam mu rekla da ima jednu scenu, a ispostavilo se da postoji čak pet, ali sve je prošlo kako treba.

kurir / informer

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