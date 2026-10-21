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Rada Manojlović govorila je o svojoj karijeri, aktuelnim dešavanjima na estradi, ali i ljubavnom životu. Tom prilikom osvrnula se i na odnos sa Milanom Stankovićem, čiji povratak na estradnu scenu publika s nestrpljenjem iščekuje.

Pevačica je otkrila i da za svoju publiku priprema nove projekte.

- Spremam nove pesme, ostalo je ono najgore, a to su spotovi. Ja baš mrzim da se pojavljujem.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: ATAIMAGES, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Marina Lopičić, Dragan Kadić

Dodala je i da joj je bilo teško da odoli trendovima i zadrži skroz prirodan izgled.

- Jeste teško, ne mogu reći da ne podležem izazovima, svašta se nudi. Držim se nečega svog i dobro mi je za sada. Za mene je odlično što se tiče posla jer ja ništa ne odbijam, smatram da nije situacija na estradi takva da se odbijaju ponude.

Prokomentarisala je situaciju koja se dogodila njenoj koleginici Moniki Ivkić koja tvrdi da je prebijena na nastupu.

- Videla sam, užasno je. Ja nikada nisam imala takvih problema. Čupam se iz takvih situacija iskustvom, osmehom i nekim vidom manipulacije.

"Milan sprema nešto neviđeno"

Na pitanje da li joj se javlja Milan Stanković rekla je kratko:

- Meni ne. Ne još. Sprema nešto neviđeno. On sve krije od svih. Znam otprilike koliko i vi. Često čujem nešto od medija, pa ga onda zovem da proverim sa njim - rekla je Rada i dodala da je ovoga puta srećna u ljubavi jer je drži dalje od očiju javnosti.

"Prezasitio se"

Podsetimo, Nemanja Stevanović je nedavno govorio o Milanu Stankoviću ali i šuškanjima da se vraća na muzičku scenu.

Ovako je nekad Milan izgledao:

1/9 Vidi galeriju Milan Stanković nekad i sad Foto: Printscreen, Printscreen/Facebook, Damir Dervišagić

- To je ono što sam malo pre rekao, ja sam prestao i povukao se na vreme. Da ne bi pregoreo, da ne bih skrenuo sa puta. Ja to volim da presečem, da se meni to ne desi, nisam takav lik. To se dese kad se ljudi izgube, posegnu za alkoholom da bi mogli da podnesu nešto, pa ustanove da ne mogu ni to, pa kreću dalje. Ja nisam želeo ne znam kakvu karijeru. Mislim da je umerenost presudna u svemu kako bi ostao na pravom putu. Njega je sve povuklo i verujem da se prezasitio, sklonio - govorio je Nemanja ta TV E i prokomentarisao njegov povratak na scenu:

- Drago mi je mnogo. On je pretalentovan. Verovatno je napunio baterije.