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Pevačica Mirna Košanin nakon operacije grudi imala je velike komplikacije o čemu je govorila. Ona je priznala sada priznala da se kaje zbog odluka iz prošlosti.

Mirna se dotakla i nedavno održane revije Victoria's Secret.

1/6 Vidi galeriju Mirna Košanin Foto: printcsreen Instagram

- Drago mi je što žene u zrelim godinama vode računa o sebi i sve su lepše i lepše. Žene su kao vino. To nema veze ni sa intervencijama, već sa onim što nosimo u sebi i čime raspolažemo mentalno i psihički. Imali smo priliku da vidimo reviju o kojoj svi pričaju. To su neverovatne žene koje fantastično izgledaju i sve su 40 plus. Dame se ne pitaju za godine, ali se te razlike brišu. Često se i na društvenim mrežama komentariše koja žena ima 40, a koja 25 godina. Starije žene izgledaju mlađe i obrnuto - rekla je pevačica.

Devojke od 20 godina rade korekcije

- Devojke od 20 godina rade korekcije, a u jednom momentu neće izgledati kako treba. Mi koji se vodimo normalnom negom bolje se držimo. Viktorijini anđeli su i psihički i fizički jake žene i ne bi tako izgledale da nemaju to u sebi - poručila je ona u emisiji "Želim da ti kažem".

- Jako volim život. Ustajem u sedam ujutru, organizujem vreme tokom dana i volim da imam nešto čemu ću se radovati. Bitno je da prvo volite sebe u sopstvenoj koži. Da problem bude izazov, a ne problem, i da date svoj maksimum u svakom momentu - dodala je.

1/5 Vidi galeriju Mirna Košanin Foto: Mirna Košanin

Ona je nakon uvećanja grudi ostala nepokretna, o čemu je sada govorila i sve posavetovala da zadrže prirodan izgled.

- Savetujem isto što i svojim prijateljicama. Ja sam tu operaciju uradila jer sam bila u moranju. Bila sam mršava mlada devojka koja je dojila dete dve godine i uradila sam to uz podršku svojih roditelja. U razgovoru sa lekarom videla sam da i on to podržava. Imala sam izuzetnog lekara, a kasnije je došlo do komplikacija. Odneo je đavo šalu što se kaže, i zaista smatram da nema potrebe ići pod nož bez preke potrebe- ispričala je Mirna i dodala:

- Ionako su danas u modi male grudi.