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Bivša rijaliti učesnica Luna Đogani važi za jednu od poznatih ličnosti koje posvećuju veliku pažnju svom fizičkom izgledu i redovnoj nezi. Iako je mlada, ona ne krije da otvoreno govori o procedurama kojima pribegava kako bi njena koža izgledala zategnuto i sveže.

Pored fizičke aktivnosti i zdravijih životnih navika, Luna Đogani smatra da je od izuzetne važnosti posvetiti adekvatnu pažnju nezi kože. Iz tog razloga redovno posećuje svoju doktorku radi tretmana održavanja lica, a tom prilikom otkrila je i kom se tačno tretmanu podvrgava.

„Pored nege lica, čišćenja, bockam se baby botoksom samo tamo gde treba, važna je mera i prirodnost“, napisala je Đoganijeva u opisu svoje objave.

Foto: Printscreen

Ne prepušta brigu o izgledu vremenu

Iako mnogi smatraju da je u njenim godinama rano za tretmane poput botoksa, Luna očigledno ne želi da negu prepusti slučaju, već nastoji da pravovremeno održi svežinu lica.

Budući da se bavi javnim poslom gde je fizički izgled često pod lupom javnosti, Đoganijeva pažljivo bira načine na koje neguje kožu, ističući da joj je najvažnije da se oseća dobro u svojoj koži.

Luna je, podsetimo se, tokom godina napravila nekoliko promena u svom fizičkom izgledu, uradila je grudi, operisala nos, dok je izgled svojih usana korigovala hijaluronom.

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