NIKOLIJA SE UDALA ZA RELJU, A NEKADA JE VOLELA OVOG KOŠARKAŠA! Njihova ljubav trajala je dve godine!
Pevačica Nikolija Jovanović tajno se udala za repera Relju Popovića, sa kojim je već 12 godina u ljubavi. Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, malo je poznato da je pre veze sa Reljom volela jednog poznatog sportistu.
Naime, Nikolija je svojevremeno bila u emotivnoj vezi sa NBA košarkašem Atanasijem Adetokumbom, kog je upoznala tokom boravka u Grčkoj, gde je živela i studirala. Njihova ljubavna priča trajala je dve godine, ali su 2014. godine odlučili da se rastanu.
Prema tadašnjim medijskim navodima, jedan od glavnih razloga za raskid bili su različiti planovi za budućnost. Košarkaš je navodno želeo da Nikolija započne zajednički život sa njim u Njujorku, dok je pevačica želela da ostane u Srbiji i posveti se izgradnji muzičke karijere.
Kako se tada pisalo, njihovoj dvogodišnjoj romansi doprinele su i sve češće nesuglasice i svađe, koje su na kraju dovele do konačnog raskida.
Kumovi iz sveta mode i muzike
Svedoci na ovom tajnom venčanju bili su njihovi dugogodišnji prijatelji i saradnici. Nikolijin kum bio je poznati modni stilista Stefan Orlić, dok je Relja za kuma izabrao Đorđa Đorđevića, muzičkog producenta.
Nikolija je za svoj poseban dan izabrala dugačku, belu haljinu svedenog i elegantnog kroja sa dubokim dekolteom i upečatljivim dugim trakama. Haljina je bila bez čipke i svetlucavih aplikacija, stavljajući u prvi plan liniju tela i prirodan sjaj tkanine.
Relja o odnosu sa Nikolijom
Relja je jednom prilikom istakao da su za njega porodične vrednosti najvažnije.
- Džaba sav uspeh i novac, ako kad sedim negde sa nekom od njih, i onda mi ljudi daju komentar, kako su predivno vaspitane, kako je Rea, moja starija ćerka izuzetno duhovita, pametna. Takve stvari mene raduju - istakao je on i dodao:
- To je moja misija i ako to ne bih uspeo, onda bih smatrao da sam sve drugo promašio. Ako ne bih uspeo njih, ne mogu ja u potpunosti da ih izvedem na pravi put, ali makar vrednosti za koje ja verujem da su stvarno značajne, da im prenesem, i da im dam da se osećaju slobodno, da rade stvari koje hoće i da budu čestite To je meni nagrada.
- Ja sam odabrao ulogu roditelja i nas dvoje imamo misiju da bez obzira što dolazimo oboje iz porodica, koje su bile ne toliko funkcionalne, i njena i moja, primarne. Sada mi imamo misiju da zajedno izgradimo jedan funkcionalni svet za nas, a onda i za njih - rekao je za TV E.