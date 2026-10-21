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Pevačica Nikolija Jovanović tajno se udala za repera Relju Popovića, sa kojim je već 12 godina u ljubavi. Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, malo je poznato da je pre veze sa Reljom volela jednog poznatog sportistu.

Naime, Nikolija je svojevremeno bila u emotivnoj vezi sa NBA košarkašem Atanasijem Adetokumbom, kog je upoznala tokom boravka u Grčkoj, gde je živela i studirala. Njihova ljubavna priča trajala je dve godine, ali su 2014. godine odlučili da se rastanu.

Foto: Prinscreen/Instagram

Prema tadašnjim medijskim navodima, jedan od glavnih razloga za raskid bili su različiti planovi za budućnost. Košarkaš je navodno želeo da Nikolija započne zajednički život sa njim u Njujorku, dok je pevačica želela da ostane u Srbiji i posveti se izgradnji muzičke karijere.

Kako se tada pisalo, njihovoj dvogodišnjoj romansi doprinele su i sve češće nesuglasice i svađe, koje su na kraju dovele do konačnog raskida.

Kumovi iz sveta mode i muzike

1/10 Vidi galeriju Nikolija Jovanović i Relja Popović Foto: ATA images, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Svedoci na ovom tajnom venčanju bili su njihovi dugogodišnji prijatelji i saradnici. Nikolijin kum bio je poznati modni stilista Stefan Orlić, dok je Relja za kuma izabrao Đorđa Đorđevića, muzičkog producenta.

Nikolija je za svoj poseban dan izabrala dugačku, belu haljinu svedenog i elegantnog kroja sa dubokim dekolteom i upečatljivim dugim trakama. Haljina je bila bez čipke i svetlucavih aplikacija, stavljajući u prvi plan liniju tela i prirodan sjaj tkanine.

Relja o odnosu sa Nikolijom

Relja je jednom prilikom istakao da su za njega porodične vrednosti najvažnije.

- Džaba sav uspeh i novac, ako kad sedim negde sa nekom od njih, i onda mi ljudi daju komentar, kako su predivno vaspitane, kako je Rea, moja starija ćerka izuzetno duhovita, pametna. Takve stvari mene raduju - istakao je on i dodao:

- To je moja misija i ako to ne bih uspeo, onda bih smatrao da sam sve drugo promašio. Ako ne bih uspeo njih, ne mogu ja u potpunosti da ih izvedem na pravi put, ali makar vrednosti za koje ja verujem da su stvarno značajne, da im prenesem, i da im dam da se osećaju slobodno, da rade stvari koje hoće i da budu čestite To je meni nagrada.

1/5 Vidi galeriju Nikolija Jovanović i Relja Popović na koncertu Vesne Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

- Ja sam odabrao ulogu roditelja i nas dvoje imamo misiju da bez obzira što dolazimo oboje iz porodica, koje su bile ne toliko funkcionalne, i njena i moja, primarne. Sada mi imamo misiju da zajedno izgradimo jedan funkcionalni svet za nas, a onda i za njih - rekao je za TV E.