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Miljana Kulić ponovo je privukla pažnju svojim nesvakidašnjim ponašanjem u Beloj kući, a ovoga puta razlog su bile čokoladice kojima očigledno nije mogla da odoli čak ni dok joj se spavalo.

Naime, Miljana je bila u polusnu, vidno pospana, ali je i u takvom stanju pronašla način da se zasladi.

Umesto da se potpuno prepusti snu i odmori, ona je posegnula za čokoladicama i počela da ih jede, kao da joj je slatki zalogaj u tom trenutku bio preči od svega.

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