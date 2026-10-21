Miljana Kulić ponovo šokira! U snu je posegnula za čokoladicama, ne može da se odrekne slatkiša.
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MILJANA PONOVO JEDE U SNU! Ne može nikako da se odrekne slatkiša
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Miljana Kulić ponovo je privukla pažnju svojim nesvakidašnjim ponašanjem u Beloj kući, a ovoga puta razlog su bile čokoladice kojima očigledno nije mogla da odoli čak ni dok joj se spavalo.
Naime, Miljana je bila u polusnu, vidno pospana, ali je i u takvom stanju pronašla način da se zasladi.
Umesto da se potpuno prepusti snu i odmori, ona je posegnula za čokoladicama i počela da ih jede, kao da joj je slatki zalogaj u tom trenutku bio preči od svega.
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