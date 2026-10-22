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Jasna Milenković Jami je žena za sve. Pevačicu smo sredli usred Dorcola i to u večernjim satima, kada je izašla da obavi jednu od onih svakodnevnih obaveza koje ne zaobilaze ni najveće zvezde nabavku životnih namirnica. Dok bi mnogi pomislili da poznata pevacica nakon napornog dana jedva ceka da se odmori od svih obaveza, Jami je pokazala da se njen dan ne završava silaskom sa scene.

Sve stiže

U opuštenom izdanju, daleko od reflektora, glamura i estradnih dešavanja, uputila se u nabavku, vodeći računa o stvarima koje su deo svakodnevnog života.Jami je godinama prisutna na muzićkoj sceni, a njen prepoznatljiv glas, energija i hitovi i dalje privlače pažnju publike. Ipak, iza javne ličnosti krije se žena kojoj su dom i porodica veoma važni. Kada se završe nastupi i poslovne obaveze, pevačica se okreće privatnom životu, u kojem, baš kao i mnoge druge žene, ima svoje svakodnevne zadatke.Iako posao ne trpi i radi punom parom, Jami ne želi da joj užurbani estradni život bude izgovor da zapostavi kuću.

Živi po svom

1/5 Vidi galeriju Kao sav normalan svet Foto: Kurir, Screenshot

Naprotiv, čini se da joj upravo porodična svakodnevica predstavlja važan oslonac, a odlazak u nabavku samo je još jedan dokaz da se iza scene krije sasvim drugacija strana njenog života.Dok je na sceni navikla da bude u centru pažnje, uz muziku, aplauze i energiju publike, u privatnosti joj je važnije da sve funkcioniše kako treba. Uloga majke za nju ima posebno mesto, pa se, uprkos brojnim obavezama koje nosi pevački posao, trudi da pronade vreme i za ono što je čeka kod kuće. Ona očigledno uspeva da pronade svoj ritam, pa je tako i ovog puta, umesto odmora nakon radnog dana, odvojila vreme za nabavku.

Omiljena komšinica

Naš paparaco zabeležio je ovaj prizor iz svakodnevice pevacice, koja je pokazala da se život javnih ličnosti ne sastoji samo od luksuza, skupih kombinacija i glamuroznih događaja. Ponekad su to sasvim obične večeri, odlazak u prodavnicu i briga o domu.

Jami je tako, daleko od scene i estradnog sjaja, pokazala svoju domaćinsku crtu. Dok publika čeka njene nove nastupe i uživa u njenim pesmama, pevačica nastavlja da niže poslovne obaveze, ali i da neguje ono što joj je, čini se, podjednako važno porodicni mir i toplinu doma.