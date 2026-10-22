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Zdravko Čolić decenijama uživa ogromnu popularnost, a njegove pesme pevaju generacije, dok se njegovi koncerti rasprodaju širom regiona. Ipak, iako je jedno od najpoznatijih imena domaće muzičke scene, Čola na društvenim mrežama ima prilično neobičnu naviku koja je mnogima zapala za oko.

O svemu vodi računa

Naime, pevač prati svega tri stranice, dok se među njegovim pratiocima nalaze brojne poznate ličnosti, pevači i drugi pripadnici estrade. Dok mnoge njegove kolege pažljivo vode računa o tome koga prate, kome uzvraćaju praćenje i čije objave podržavaju, Čolić je odlučio da se ne opterećuje takvim stvarima.Kako saznajemo, razlog zbog kojeg ne želi da prati kolege jeste taj što ne bi voleo da se neko od njih oseti zapostavljeno ili uvređeno. Na estradi, gde se često obraća pažnja na svaki potez, pa čak i na to ko je kome uzvratio praćenje, ovakva odluka može da bude jednostavan način da se izbegnu nepotrebne neprijatnosti.

Čola, koji je tokom bogate karijere izgradio status jedne od najvećih muzičkih zvezda ovih prostora, očigledno ne želi da mu društvene mreže budu dodatna obaveza. Umesto da razmišlja o tome da li je nekoga ispratio ili preskočio, pevač je izabrao da njegov spisak praćenja ostane sveden na minimum.

Neće da se meša

1/5 Vidi galeriju Brine o svemu na estradi Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, Ivan Batinic / Alamy / Alamy / P, Shutterstock, ATAIMAGES

Upravo zbog toga njegov profil predstavlja zanimljiv izuzetak na estradi, gde su društvene mreže postale važno mesto za promociju, komunikaciju s publikom, ali i održavanje odnosa među kolegama. Dok jedni svakodnevno prate šta se dešava na profilima drugih poznatih ličnosti, Čolić, čini se, ne želi da ulazi u takvu vrstu estradnih igrica.Iako ga prati veliki broj ljudi, među kojima su i brojne poznate ličnosti, pevač ne oseća potrebu da im na taj način uzvraća pažnju. Njegova popularnost odavno ne zavisi od broja ljudi koje prati, a publika ga pre svega vezuje za bezvremenske hitove, vrhunske nastupe i karijeru koja traje decenijama.

Distanca

Tako je Zdravko još jednom pokazao da se razlikuje od mnogih kolega, makar kada je reč o ponašanju na društvenim mrežama. Dok se na estradi često prati svaki lajk i svaki novi pratilac, Čola očigledno želi da izbegne situacije u kojima bi neko mogao da pomisli da je namerno izostavljen.A da li će se njegov spisak praćenja u budućnosti proširiti, ostaje da se vidi. Za sada je jasno da popularnom pevaču nisu potrebne virtuelne potvrde da je omiljen među kolegama i publikom, jer njegovu popularnost već decenijama potvrđuju prepune koncertne dvorane i hitovi koji ne izlaze iz mode.