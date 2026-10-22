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Pojedine pesme nikada ne izlaze iz mode, a među njima je svakako i „Ruzmarin", veliki hit pokojne pevačice Merime Njegomir, koji se ponovo sve češće može čuti na svadbama i porodičnim slavljima. Iako Merime više nema, njena muzika nastavlja da živi, a stihovi koje je publika godinama pevala iznova okupljaju ljude na plesnom podijumu.

Veliki uspeh

Ova numera ponovo je zauzela svoje mesto u repertoaru na veseljima, gde se uz prve taktove gosti dižu na noge, hvataju u kolo i zajedno pevaju dobro poznate stihove. Čini se da „Ruzmarin" ima posebnu moć da pokrene atmosferu, bez obzira na to da li je reč o svadbi, rođendanu ili nekom drugom važnom porodičnom događaju. Da je pesma i dalje veoma popularna, svedoče i snimci koji se sve češće dele na društvenim mrežama. Na njima se mogu videti veseli gosti koji uglas pevaju Merimin hit, dok se oko njih šire osmesi, igra i dobro raspoloženje. Video-snimci sa slavlja pokazuju da publika nije zaboravila numeru koja je obeležila brojne generacije i postala deo muzičke tradicije na domaćim veseljima.

Večno živi kroz pesme

1/5 Vidi galeriju Peva;ica nosi mir kroz pesme Foto: Privatna Arhiva, Pritnscreen/Pink, Damir Dervišagić



Posebno je zanimljivo što se „Ruzmarin" rado sluša i među mlađim generacijama, koje su uz ovu pesmu počele da se vesele zahvaljujući porodičnim slavljima i atmosferi koju stvaraju dobro poznati narodni hitovi. Dok se muzički trendovi smenjuju, pojedine numere ostaju večne, a Merimina pesma jedan je od primera da dobra narodna muzika ne poznaje rok trajanja.Merima Njegomir bila je jedna od prepoznatljivih pevačica narodne muzike, čiji su glas, emocija i interpretacija ostavili trag na domaćoj muzičkoj sceni. Preminula je u novembru 2021. godine, ali njene pesme i dalje imaju posebno mesto u srcima publike.

Trag

Upravo je „Ruzmarin" još jedan dokaz da umetnici kroz svoju muziku nastavljaju da žive i nakon odlaska. Svaki put kada se na nekom veselju začuju prvi taktovi ove numere, uspomena na Merimu ponovo oživi, a gosti nastavljaju da pevaju i igraju kao da je pesma tek objavljena.Sudeći po snimcima koji kruže društvenim mrežama, „Ruzmarin" će još dugo biti nezaobilazan deo svadbenih repertoara. Jer, kada se spoje dobro poznati stihovi, iskrene emocije i vesela atmosfera, jasno je da postoje hitovi koji nikada ne stare.