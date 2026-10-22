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Nekada nije bilo potrebno da pesma postane viralna na društvenim mrežama da bi je znala čitava generacija. Dovoljni su bili dobar refren, prepoznatljiv glas i bend koji je umeo da napravi atmosferu. Upravo takvu popularnost imali su sastavi koji su devedesetih godina osvajali publiku, a čije numere ni danas nisu zaboravljene.Ipak, mnogi se danas pitaju gde su ljudi koji su stajali iza tih hitova, čime se bave i da li su zauvek ostavili muziku iza sebe. Sudbine nekadašnjih članova razlikuju se, a neke od njihovih priča dobile su i neočekivan nastavak.

Žika Jakšić, Ćira i Joca: Od „Ritma srca“ do novih susreta na sceni

Grupa „Ritam srca“ ostavila je za sobom pesme „Marija“, „Od Boga si stvorena“, „Jovana“ i „Ja hoću sad“, koje su se pevale širom regiona. Među članovima koji su obeležili priču ovog sastava bili su Žika Jakšić, Dejan Ćirković Ćira i Joca Đević.Nakon što su se putevi članova razišli, svako je nastavio svojim pravcem. Žika Jakšić izgradio je prepoznatljivu televizijsku karijeru, a publika ga godinama gleda kao autora i voditelja emisija „Zvezde Granda“ i „Nikad nije kasno“.Ćira je nastavio muzičku karijeru kao solista, dok je Joca Đević ostao vezan za muziku i harmoniku.

Vremeplov

1/4 Vidi galeriju Grupa koja je osvojila srce publike Foto: Privatna Arhiva, Printscreen/Youtube, ATA images

Njihov razlaz, kako je Joca svojevremeno objasnio, nije bio posledica velikog sukoba, već odluke da nakon intenzivnih godina zajedničkog rada svako krene svojim putem. Posebno zanimljiv trenutak dogodio se u aprilu 2026. godine, kada su se Žika, Ćira i Joca ponovo našli na istoj sceni, kao gosti na koncertu Aleksandre Prijović u Aleksandrovcu. Žika je ponovo uzeo bas gitaru, a publika je imala priliku da vidi nekadašnje kolege zajedno nakon više decenija.Ovaj susret pokazao je da stare pesme i dalje imaju publiku, ali i da nekadašnja prijateljstva i zajedničke uspomene mogu ponovo da okupe muzičare koji su godinama gradili odvojene karijere.

„Medeni mesec“: Nekadašnji pevači ponovo zajedno posle više od 20 godina!

Za razliku od sastava čiji su članovi ostali razdvojeni, priča o grupi „Medeni mesec“ dobila je novo poglavlje. Njihove pesme „Đavolica“, „U rodni grad se vraćam“, „Uz Moravu vetar duva“ i „Žena udata“ ostale su prepoznatljive među ljubiteljima narodne muzike.Grupa je osnovana 1994. godine, a tokom godina menjala je postave i pevače. Upravo su promene u sastavu obeležile deo njihove karijere, ali nisu sprečile da ostave trag na estradi. Posebno iznenađenje stiglo je u oktobru 2026. godine, kada su Dušica Milojević i Dejan Dobrosavljević, poznat kao Dejan Medeni, ponovo udružili glasove i snimili duet „Od ljubavi izigrani“.

Nekadašnji članovi otkrili su da nisu potpuno nestali sa muzičke scene, iako ih publika dugo nije viđala u javnosti. Dušica je objasnila da je sve vreme pevala na svadbama i drugim veseljima, ali daleko od televizijskih kamera. Dejan je, s druge strane, kroz šalu poručio da su čekali da ih se publika uželi, pa su sada spremni da snime još pesama.Njihov povratak posebno je zanimljiv jer pokazuje da se pojedini izvođači ne vraćaju muzici zato što su je ikada napustili, već zato što su odlučili da ponovo izađu pred širu publiku. Duet „Od ljubavi izigrani“ tako je otvorio vrata novoj saradnji nekadašnjih kolega.

„Nemoguće vruće“: Bend iz Zenice koji je ponovo stao pred publiku

Grupa „Nemoguće vruće“ bila je poznata po svom rok zvuku i energiji, a nastala je u Zenici tokom osamdesetih godina. Njihova priča razlikuje se od sudbine mnogih sastava koji su se nakon velikog uspeha potpuno ugasili, jer se bend kasnije ponovo aktivirao.Među imenima koja se vezuju za grupu nalaze se Branislav Lovrić, Edin Kulalić, Miro Kovačević, Želimir Jukić, Igor Jukić, Sandro Kovačević i Aleksandar Golić. Kroz istoriju benda menjali su se članovi, pa je važno razlikovati prvobitnu postavu od muzičara koji su kasnije nastupali pod istim imenom. Jedan od zapaženih nastupa dogodio se u julu 2019. godine, kada je grupa nastupila na Zenica Summer Festu. Njihov povratak na scenu pokazao je da interesovanje za muziku iz tog perioda nije nestalo i da publika i dalje želi da čuje pesme koje su obeležile njihove mladalačke dane.

Njih su svi voleli

1/1 Vidi galeriju Nemoguće vruće dominirali zemljom Foto: Printscreen/Youtube

Ipak, za razliku od Žike Jakšića i nekadašnjih članova „Ritma srca“, o privatnim životima i današnjim zanimanjima svih članova „Nemoguće vrućih“ nema dovoljno pouzdanih, novijih javnih podataka da bi se sa sigurnošću moglo tvrditi čime se svaki od njih trenutno bavi.

Pesme ostale, a životi krenuli različitim putevima

Kada se pogleda šta se dogodilo sa članovima ovih bendova, jasno je da ne postoji samo jedan scenario nakon završetka zajedničke karijere. Neki su izgradili nove profesionalne identitete, drugi su nastavili da nastupaju, a pojedini su se posle duže pauze vratili snimanju i zajedničkom radu.Zajedničko svim ovim pričama jeste činjenica da su pesme često nadživele period najveće popularnosti svojih izvođača. Publika ih i dalje prepoznaje, peva i traži, a povremena okupljanja pokazuju da nostalgija nije samo sećanje na prošlost već i prilika da se nekadašnji hitovi ponovo čuju uživo.I dok se muzička scena neprestano menja, nekadašnji članovi kultnih bendova ostaju deo kolektivnog sećanja publike. Njihove karijere možda danas izgledaju drugačije nego u vreme najveće slave, ali pesme zbog kojih su postali poznati i dalje pronalaze put do novih generacija.