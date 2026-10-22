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Pesma „Gledam Drinu“Mitra Mirića godinama je deo repertoara koji publika peva u glas, ali kada se njeni stihovi pažljivije analiziraju, otvara se mnogo mračnija priča od one koja se na prvi pogled čini. Iza emotivne melodije i refrena koji mnogi znaju napamet krije se pripovest o ljubomori, izdaji, osveti i čoveku koji, slomljen zbog ljubavi, odlučuje da uzme pravdu u svoje ruke.

Upravo pojedini stihovi naveli su na tumačenje da bi pesma mogla da govori o zločinu iz strasti, pa čak i o ubistvu žene i drugog muškarca, što otvara pitanje da li se iza ove narodne balade krije priča o femicidu.

„Nisam dao drugi da im sudi“ – stih koji menja značenje cele pesme

Već na samom početku pesme protagonista otkriva da je saznao da njegova voljena noću ljubi drugog muškarca. Umesto da govori o raskidu, razočaranju ili pokušaju da nastavi dalje, on izgovara reči koje daju potpuno drugačiji ton celoj priči.

„Saznao sam ko je noću ljubi, nisam dao drugi da im sudi“, stihovi su koji se mogu protumačiti kao nagoveštaj da je muškarac odlučio da sam kazni one za koje veruje da su ga izdali.

Ukoliko se ove reči posmatraju u kontekstu ostatka pesme, nameće se mogućnost da protagonista nije samo povređeni ljubavnik već čovek koji je, zaslepljen ljubomorom, prešao granicu između emotivnog bola i nasilja.

Ipak, u tekstu se nigde izričito ne navodi šta je tačno učinio, pa takvo tumačenje ostaje zaključak koji slušalac izvodi iz pažljivo povezanih stihova.

1/6 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Marko Karović

„Njihove sam okajao grehe“ – da li se iza ovih reči krije ubistvo?

Dodatnu težinu ovakvom tumačenju daje strofa u kojoj pevač kaže da ga duša boli i pita se zašto njegova voljena nije mogla da ga voli.

Odmah zatim sledi stih: „Ove noći na obali reke, njihove sam okajao grehe“.

Upravo upotreba množine, odnosno reči „njihove“, može da sugeriše da priča nije vezana samo za sukob između dvoje ljudi, već da protagonista govori o ženi i muškarcu za kojeg veruje da ga je zamenio.

Izraz „okajao grehe“ može se shvatiti kao metafora za kaznu koju im je odredio, ali i kao nagoveštaj ozbiljnog obračuna. Kada se poveže sa prethodnim stihovima o ljubomori i samostalnom deljenju pravde, otvara se prostor za tumačenje da se dogodilo nešto mnogo strašnije od ljubavnog razočaranja.

Ipak, ni ovde nema eksplicitne potvrde da su dve osobe ubijene. Pesma ostavlja prostor za različita čitanja, a upravo je ta nedorečenost čini intrigantnom.

Drina kao mesto bekstva od prošlosti

Refren dodatno produbljuje dramatičnu atmosferu pesme. Protagonista moli druga da ga preveze preko reke jer želi da ode što dalje od mesta na kojem više ne vidi svoju sreću.

„Jer za mene ovde sreće nema, poslednja je nada izgubljena“, reči su koje zvuče kao ispovest čoveka koji veruje da je za njega sve završeno.

Drina u ovoj priči može da predstavlja granicu između prošlog života i pokušaja da se pobegne od posledica onoga što se dogodilo. Molba da bude prevezen preko reke može se tumačiti kao želja da napusti mesto na kojem ga sustižu bol, krivica i sećanja.

Ukoliko se pesma čita kao priča o zločinu iz strasti, takav beg dobija još mračnije značenje: protagonista možda ne beži samo od neuzvraćene ljubavi već i od sopstvenih postupaka.

1/8 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Nemanja Nikolic, Kurir Televizija, Printscreen

Da li je „Gledam Drinu“ pesma o femicidu?

U savremenom kontekstu, stihovi otvaraju i pitanje femicida, odnosno ubistva žene zbog njenog pola, često u kontekstu partnerskog odnosa, posesivnosti i kontrole.

Protagonista u pesmi svoju voljenu posmatra kroz prizmu sopstvenog emotivnog bola. Saznanje da je ona bila sa drugim muškarcem postaje centralni događaj njegove priče, a stihovi o tome da nije dozvolio drugima da im sude i da je njihove grehe okajao mogu da se protumače kao nagoveštaj nasilne osvete.

Međutim, važno je napraviti razliku između mogućeg književnog tumačenja i onoga što je zaista potvrđeno tekstom. Pesma ne navodi izričito da je žena ubijena, niti jasno opisuje događaj koji bi omogućio da se sa sigurnošću zaključi da je reč o femicidu.

Ono što jeste prisutno jeste motiv muškarca koji, suočen sa ljubavnom izdajom, govori o kažnjavanju drugih i potom želi da ode iz sredine u kojoj se sve dogodilo.

Upravo zato „Gledam Drinu“ može da se čita kao mračna priča o ljubomori, osveti i mogućem zločinu iz strasti, iako takvo značenje nije jedino moguće.

Ljubavna balada ili priča o tragičnom obračunu?

Poslednja strofa unosi dodatnu složenost u priču. Protagonista priznaje da je nekada „krao“ ljubav svoje voljene, ali dodaje da su to činili i drugi, dok su ljudi svašta pričali o njoj.

Ovi stihovi mogu da sugerišu komplikovan ljubavni odnos, u kojem nije bilo ni poverenja ni sigurnosti, ali i da otvaraju pitanje koliko su glasine, posesivnost i osećaj poniženja uticali na čoveka koji govori u pesmi.

Upravo u tome leži snaga ove numere: ona ne daje jasne odgovore, već kroz nekoliko upečatljivih stihova ostavlja slušaocu da sam poveže događaje i zamisli šta se zaista dogodilo na obali Drine.

Da li je reč o čoveku koji je izgubio ljubav i želi da pobegne od uspomena ili o protagonisti koji je u naletu ljubomore počinio zločin, ostaje otvoreno za tumačenje.

Jedno je sigurno – kada se „Gledam Drinu“ sluša pažljivije, iza njene prepoznatljive melodije može se iščitati mnogo mračnija priča od obične ljubavne balade, koju je napisao autor najvecih hitova Dragan Brajović Braja.