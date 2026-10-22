Slušaj vest

Popularnost densera devedesetih ponovo je u usponu, a brojni pevači koji su obeležili tu eru danas nastupaju u velikim dvoranama širom regiona i pravi su hit među omladinom koja sve to prati na društvenim mrežama. Neki od njih i ne znaju da su sve te pesme, poput "Dvesta na sat", "Idemo na Mars", "Samo u snu", "Plavi slon", stare i više od 30 godina.

Miran kraj

Zato je ekipa Kurira obišla komšiluk Ivana Gavrilovića, jedne od zvezda tog vremena, koji više od četiri decenije živi na Zvezdari. Želeli smo da saznamo kako denser izgleda van scene, kakav je prema ljudima iz svog okruženja i šta o njemu kažu oni koji ga poznaju godinama.

Ivan je rođen u Nemačkoj, odakle se s porodicom nakon nekoliko godina preselio u Beograd. Živi na Zvezdari u Učiteljskom naselju, u velikoj kući na tri sprata, smeštenoj na vrhu brdovite ulice i ograđenoj crnom metalnom ogradom. Na nekretnini su postavljene sigurnosne kamere, a primetili smo i da su Ivan i njegova porodica započeli renoviranje doma.

O tome kakav je Gavrilović kad se kamere ugase, govorile su nam njegove komšije, koje za njega imaju samo reči hvale. Dragoljub Jovanović, koji poznaje Ivanovu porodicu još od šezdesetih godina, prisetio se i dramatičnog događaja kad je denser pomogao komšinici koju je napao suprug i odsekao joj uvo. Osim toga, otkrio nam je i koja su velika imena jugoslovenskog fudbala svojevremeno dolazila u kuću porodice Gavrilović.

1/5 Vidi galeriju Kuća Ivana Gavrilovića u Beogradu Foto: Kurir

"Spasio je ženu kojoj je muž odseko uvo"

- O Ivanu mogu da kažem sve najlepše. S njegovim ocem i stricem družim se od šezdesetih godina. Ivan je rođen u Nemačkoj, bio sam i tamo. Skoro sam s njim razgovarao, divan čovek, s njim nema problema. Davnih godina je u ovoj kući iza mene živela jedna žena s problematičnim suprugom. Ona je bila medicinska sestra, a on je bio strašno ljubomoran. Stalno ju je pratio i jednog dana sam samo čuo: "Gile hteo ženu da ubije, odseko joj uvo." Ivan je tada nju spasao. Njen muž je u begu hteo da ukrade auto od jednog komšije koji je istrčao da ga zaustavi, a ovaj mu je pucao u nogu i pobegao. Ipak je kasnije završio u zatvoru i tamo bio godinama - ispričao je Dragoljub za Kurir.

Komšija se potom osvrnuo i na Ivanovo detinjstvo, njegovu ljubav prema fudbalu, ali i na poznate sportiste koji su posećivali njegov porodični dom.

- On je kao dete bio u Nemačkoj, a oduvek je voleo fudbal. Otac ga je vodio na fudbal, ali u tome nije uspeo kao što je uspeo u muzici. Ovde su dolazili i Rajko Mitić, Rambo Petković, Stjepan Bobek i Robert Prosinečki. Najveća imena iz fudbala su dolazila u njegovu kuću i družila se s Ivanovim ocem Ljubom. S pesmom "Dvesta na sat" postigao je ogroman uspeh. Familija za primer. Ivanova baba je ostala rano udovica i ona nas je toliko ugošćavala i bila dobra prema nama. Spremala nam je hranu, mi smo tada bili deca. Ko ima živaca za decu... A i ona je bila predivna žena. Otac mu je bio auto-limar, i to mnogo dobar, u Nemačkoj je radio za "Mercedes". Ljuba je bio legenda. Ima Ivan i one druge pesme koje ja baš volim da slušam. Skoro sam s njim razgovarao, treba nešto da mi učini, ali ga ne pitam da li ima nastupe i kako to ide s tim. On ume da peva i Džeja, nije da ga hvalim, ali tako je. Nikad nije imao nikakve svađe i probleme, ali uvek je tu kad treba neka pomoć. Žena i deca su mu sjajni takođe - rekao je Dragoljub.

1/5 Vidi galeriju Ivan Gavrilović otkriva dogodovštine Foto: Kurir TV, Kurir, Kurir Televizija

Ne juri ulicom

Tokom naše posete ulicom je prošla i mlađa komšinica, koja nam je kratko otkrila da densera redovno viđa.

- Ja sam u ovoj ulici podstanar, ali stalno viđam Ivana kad prolazi kolima ulicom - poručila je komšinica, koju smo upitali da li Ivan juri "200 na sat" ulicom ili poštuje propise.

- Ne juri (smeh). Vozi polako i poštuje propise - odgovorila je.