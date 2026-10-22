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Nakon što su se tokom žurke u rijalitiju "Elita" navodno poljubili u usta, između Milana Popova, sina pevačice Stoje, i Uroša Stanića došlo je do žestokog sukoba. Njihov odnos izazvao je pravu pometnju na imanju, a Milan je, po svemu sudeći, zažalio zbog onoga što se dogodilo.

Foto: Printscreen

Naime, Popov je gotovo čitav dan proveo u izolaciji, izbegavajući povratak u Belu kuću, ali i susret sa Urošem. Međutim, Stanić nije želeo da prećuti ono što se dogodilo tokom prethodne noći, pa je odlučio da se suoči sa njim pred ostalim učesnicima.

Nakon završetka emisije "Pitanja gledalaca", Uroš je prišao Milanu u nameri da razjasne njihov odnos, ali je umesto razgovora usledila žestoka rasprava.

- Milane, slomio si mi srce. Ljubili smo se u usta. Hajde da popričamo kao ljudi - obratio mu se Uroš.

Međutim, Stojin sin nije želeo da sasluša Stanića, već mu je odmah oštro odbrusio.

- Dečko, od***bio - zagrmeo je Milan.

"Stoja je ponosna"

1/9 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Printscreen, Kurir

Uroš nije odustajao, već je pred svima počeo da iznosi intimne detalje sa žurke, tvrdeći da se Milan prethodne noći ponašao potpuno drugačije.

- Stoja je ponosna, veruj mi. Bolje ja nego Radojka. Kad si me lizao po vratu i hvatao za d*pe, tad sam ti bio vatra. Ljubili smo se sinoć, sad me izbegavaš - nastavio je Uroš.

Njegove reči dodatno su podigle tenziju, dok je Popov burno reagovao na pokušaje da se pred svima govori o njihovoj navodnoj bliskosti.

Vidno razočaran Milanovim ponašanjem, Stanić je potom odlučio da se poveri Stefanu Kariću, kojem je priznao da se nakon svega oseća iskorišćeno.

- Kariću, osećam se iskorišćeno. Sinoć smo se ljubili. Ljubio sam ga po vratu, lizao sam mu deo prepona, a sad me izbegava - zaključio je Stanić.

Uroš progovorio i o raskidu sa Karlom

1/9 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Kurir

Inače, ovo nije jedina emotivna drama kroz koju Stanić prolazi u Beloj kući. On se nedavno rastao od Karla Ječmeneka, a sada je otvoreno govorio i o razlozima njihovog raskida.

Uroš je izneo niz optužbi na račun bivšeg partnera, tvrdeći da njegova osećanja nisu bila iskrena i da je tokom njihove veze shvatio da ga Karlo zapravo ne želi.

- Produhovljen, prelepo mi je posle raskida. Kada smo ulazili u odnos, ja sam mislio da ćemo graditi odnos dan po dan. Slagao me je, ne voli muškarce kao što sam ja, on voli muževne muškarce. Ja sam se ljubio u krevetu sa njim, a osetio sam ravnicu, a ne brzo. Video sam da ga ne palim, da to nije to. On je mene iskoristio na neki način. Kad me je osvojio, pokazao je da je prevarant - ispričao je Stanić.

Njegove tvrdnje o odnosu sa Milanom Popovim, ali i optužbe koje je izneo na račun bivšeg dečka, ponovo su ga dovele u centar pažnje u rijalitiju.