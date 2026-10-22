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Pevačica Nikolija Jovanović nakon 12 godina ljubavi udala se za dugogodišnjeg partnera Relju Popovića, sa kojim ima dve ćerke, Reu i Hanu. Iako danas uživaju u skladnom porodičnom životu, malo ko zna kroz kakve su teške trenutke prošli na samom početku svoje veze. Nikolija je svojevremeno otvoreno govorila o bolnom periodu kada je izgubila prvu bebu, ali i o ogromnom pritisku javnosti sa kojim se tada suočavala.

Foto: Damir Dervišagić

Naime, njihova ljubavna priča nije od samog početka bila idilična. U vreme kada su započeli emotivnu vezu, pevačica se našla na meti brojnih osuda, negativnih komentara i uznemirujućih pretnji, što joj je dodatno otežalo jedan od najosetljivijih perioda u životu.

Nikolija je jednom prilikom skupila hrabrost i progovorila o traumatičnom iskustvu koje je ostavilo dubok trag na nju i Relju. Kako je otkrila, u jeku medijskog pritiska suočila se sa gubitkom prve trudnoće, a bol i stres kroz koje je prolazila bili su ogromni. Ipak, uprkos svim nedaćama, njih dvoje uspeli su da sačuvaju ljubav, a upravo ih je ovaj težak period, prema njenim rečima, dodatno zbližio.

"Ja naravno nemam veze sa tim"

1/5 Vidi galeriju Nikolija Jovanović i Relja Popović na koncertu Vesne Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

- Bio je to dosta buran period. Verujem i njima, a i meni. Takva mi je medijska karma da uvek izvučem nekako deblji kraj. Ne znam, prati me to da ni kriva ni dužna nadrljam. Ne krivim ljude, ne krivim ni novinare, zato što sve se nekako desilo u sličnom trenutku, tako su povezali. Ljudi su bili dosta vezani za njih kao grupu, mi smo se baš upoznali u tom trenutku i tako su to nekako spakovali. Ja naravno nemam veze sa raspadom Elitnih odreda, to su više puta rekli i oni i ja ponavljam kao papagaj, ali iz ove perspektive mi je jasno zašto su ljudi to mislili. Pesma "Alkohola litar" je bila njihova poslednja pesma, a to je bio duet sa mnom i Relja i ja smo uplovili u emotivnu vezu. I onda im je bilo zgodno da povežu i da nađu krivca, tako im je bilo lakše - rekla je tada Nikolija koja se osvrnula i na pretnje koje je dobijala.

"Prva trudnoća nije uspela"

1/9 Vidi galeriju Nikolija Jovanović Foto: Printscreen/Instagram

- Bilo je vrlo neprijatno, bilo je vrlo intenzivno. Ja sam tada prvi put zatrudnela sa Reljom. Imali smo mist. Ta prva trudnoća nije uspela. To su bili jezivi naslovi, to su bile jezive pretnje. I onda, skapiraš, jednostavno, ili ćeš da se isključiš ili ćeš da izgoriš - rekla je Nikolija i istakla da joj je Relja bio najveća podrška.

- Sav mir sam našla u Relji, u svakom trenutku. Jedno drugom smo bezuslovna podrška i mislim da je to moj temelj, moja stabilnost. Naša harmonija je baza odakle ja crpim energiju za sve ostalo i zato se i osećam da čvrsto stojim s obe noge na zemlji. U tako teškim situacijama se dešavaju dve stvari, ili da se ljudi raziđu, pa sve postane komplikovanije ili jednostavno se još više zbliže. Mi smo se zbližili - rekla je ona tada za "Telegraf".

Upravo je ovaj teži period bio ključni razlog zbog kog su Nikolija i Relja doneli beskompromisnu odluku da svoju privatnost i ćerke Reu i Hanu strogo drže podalje od kamera, društvenih mreža i radoznalih pogleda