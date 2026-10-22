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Stefani Grujić, čiji je suprug Zoran N. uhapšen u Španiji, ne krije koliko joj teško pada razdvojenost od voljenog čoveka. Iako se njen muž nalazi iza rešetaka, njih dvoje, po svemu sudeći, pronalaze način da održe bliskost, a najnovija objava na društvenim mrežama privukla je veliku pažnju.

Foto: Preent Screen

Naime, Stefani je na svom Instagram profilu podelila snimak na kojem se vidi njen suprug kako rukama pravi oblik srca i upućuje joj emotivan gest.

Na fotografiji se vidi muškarac koji se osmehuje i rukama pokazuje srce, dok se u donjem delu kadra nalazi i Stefani, što ukazuje na to da je reč o njihovom video-razgovoru.

Ovaj prizor posebno je emotivan imajući u vidu okolnosti u kojima se njen suprug nalazi, a Stefani je odlučila da trenutak njihove bliskosti podeli sa pratiocima.

Ljubav jača od razdvojenosti

1/4 Vidi galeriju Uhapšeni muž Stefani Grujić Foto: Printscreen, Kurir

Podsetimo, suprug Stefani Grujić, Zoran N., uhapšen je u Španiji, a ona je od tada u više navrata javno pokazivala koliko joj znači.

Uprkos tome što su fizički razdvojeni, Stefani ne krije emocije prema suprugu, a svojim objavama na društvenim mrežama pokazuje da mu i dalje pruža podršku.

Najnoviji snimak, na kojem joj Zoran šalje srce, još jednom je pokazao da njih dvoje održavaju kontakt uprkos teškoj situaciji u kojoj se nalaze.