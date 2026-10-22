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Pop diva Jelena Karleuša ponovo je dospela u centar pažnje javnosti zbog svog ljubavnog života, nakon što je odlučila da više ne krije bliskost sa 25 godina mlađim Aleksandrom Ševom, sa kojim se nedavno pojavila na jednom javnom događaju.

Foto: Privatna arhiva

Iako se već duže vreme spekulisalo o prirodi njihovog odnosa, Karleuša je dodatno podgrejala nagađanja kada je na promociju novog albuma svoje koleginice stigla upravo u njegovom društvu.

Njih dvoje su se u jednom beogradskom klubu pojavili ruku pod ruku, ne obazirući se na znatiželjne poglede prisutnih, a tokom večeri uživali su u opuštenoj atmosferi i piću.

Poznato je da Jelena nikada nije krila da joj se dopadaju mlađi muškarci, o čemu je u više navrata javno govorila. Međutim, njeni ljubavni izbori svojevremeno su bili povod i za žestoku reakciju njenog bivšeg supruga, nekadašnjeg fudbalera Duška Tošića.

Duško Tošić udario žestoko na Jelenu

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić šalje srca JK Foto: Kurir

Naime, nakon što je Karleuša javno iznela niz tvrdnji o njihovom braku, prevarama i navodnim aferama bivšeg supruga tokom njegovog boravka u Turskoj, Tošić nije ostao nem.

Pevačica je tada tvrdila da je godinama prelazila preko njegovih navodnih neverstava, pokušavajući da po svaku cenu sačuva brak i porodicu. Između ostalog, iznela je i tvrdnje da su Duška njegovi saigrači navodno nagovarali na susrete sa prostitutkama, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Njene izjave odjeknule su u domaćim medijima, a ubrzo je usledio i odgovor bivšeg fudbalera, koji je putem društvenih mreža uputio oštru poruku Karleuši, osvrnuvši se upravo na njenu naklonost prema mlađim muškarcima.

- Karleuša, ne mogu da te nađem, nemam Fejsbuk. Nije dotle došlo da moram da plaćam (hvala Bogu, za sada). Kao ti tvoje klince da bi bili sa tobom (ovaj ti je još i najstariji) - napisao je Duško Tošić i izazvao lavinu reakcija.

Ova njegova objava tada je izazvala veliku buru, budući da je bivšu suprugu javno optužio da plaća mlađim muškarcima kako bi bili u njenom društvu.

Sada, kada se Karleuša ponovo našla u žiži interesovanja zbog bliskosti sa znatno mlađim Aleksandrom Ševom, u javnosti je ponovo aktuelna Tošićeva nekadašnja poruka, koja je svojevremeno izazvala pravi skandal na estradi.