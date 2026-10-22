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Pevač Miki Mećava dobio je, sa partnerkom Katarinom, devojčicu kojoj su ponosni roditelji dali ime Maša. Dolazak naslednice predstavlja krunu njihove dugogodišnje emotivne veze, a vest o trudnoći par je uspešno sačuvao u tajnosti sve do njenog rođenja.

Foto: Petar Aleksić

Miki Mećava se sada oglasio i otkrio šaljivu situaciju koja se odigrala u njegovom domu kada su bebu doveli kući.

- Za čoveka u mojim godinama nije baš uobičajeno da ponovo postane otac. Ali, pošto je natalitet u opadanju, eto, to je moj najlepši doprinos Srbiji! Od srca hvala svima na bezbroj poruka, čestitki i lepim željama. Hvala vam što ste našu sreću podelili sa nama i učinili ovaj trenutak još lepšim. I da ne zaboravim jednog posebnog člana naše porodice našeg psa Rašu! Kada smo doveli Mašu kući, Raša dva dana nije hteo da jede! Izgleda da mu baš nije bilo pravo što je dobio konkurenciju. Ali sada je sve u redu počeo je da prihvata Mašu i ponovo normalno jede. Ali da se zna, Maša je stigla, ljubav se proširila, ali Raša je i dalje prvi u kući - rekao je Miki za "Pink.rs".

"Kruna naše ljubavi"

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Miki se, prethodno, oglasio i na svom instagram profilu, s obzirom na to da je sa suprugom Katarinom u dugogodišnjoj je emotivnoj vezi, a dolazak naslednice predstavlja krunu njihove ljubavi.

- Posle dugogodišnje emotivne veze, pune ljubavi, kao kruna naše ljubavi, u život Katarine, moje sadašnje supruge, i mene stigla je jedna prelepa devojčica - naša mala Maša - započeo je svoju emotivnu objavu na Instagramu pevač i dodao:

- Iako su naši najbliži znali za našu ljubav, vest o trudnoći Katarina i ja smo sačuvali samo za sebe. Želeli smo da ovu posebnu sreću proživimo u svojoj intimi i da sve obradujemo tek kada Maša dođe na svet - naveo je on.

Ima troje dece

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Miki iz prethodnih životnih perioda već ima troje odrasle dece, Ognjena, Aleksandru i Mariju, kao i troje unučadi, Vukmana, Tadeja i Magdalenu. Kako ističe, reakcija njegove porodice na dolazak male Maše potpuno ga je raznežila.

- Život mi je već podario mnogo razloga za sreću... troje divne dece, Ognjena, Aleksandru i Mariju, i troje unučadi, Vukmana, Tadeja i Magdalenu, a ako Bog da, biće ih još uskoro. Maša će imati s kim da deli detinjstvo, ljubav i najlepše porporodične trenutke - poručio je pevač i dodao:

- Očekivao sam da će se svi obradovati, ali nisam ni slutio da će ta radost biti toliko velika. Posebno me je dirnula reakcija mojih najbližih, čija me je iskrena sreća zaista ostavila bez reči.