Slušaj vest

Marko Osmakčić diskvalifikovan je iz rijalitija "Elita 10" nakon svega četiri dana boravka na imanju, a razlog njegovog izbacivanja izazvao je burne reakcije javnosti. Zbog brutalnih uvreda, psovki i pretnji koje je uputio na račun maloletne dece Filipa Cara iAneli Ahmić, produkcija je donela odluku da ga udalji iz takmičenja.

Marko Osmakčić Foto: Printscreen

Naime, Osmakčićevo ponašanje tokom noći izazvalo je pravi skandal, a kap koja je prelila čašu bile su njegove uznemirujuće reči upućene deci bivših rijaliti učesnika. Produkcija je reagovala nešto posle dva sata iza ponoći i odlučila da Marko više ne može da bude deo rijalitija.

I dok se Osmakčić nakon diskvalifikacije još uvek nije javno oglašavao, njegov otac Franjo odlučio je da prekine ćutanje i bez zadrške prokomentariše ponašanje svog sina.

"Ubio bih se od srama i stida"

Foto: Preent Screen

Društvenim mrežama velikom brzinom proširili su se snimci na kojima se čuju Markove uvrede i pretnje upućene Filipu Caru, Aneli Ahmić i njihovim maloletnim ćerkama, starim dve i po i pet godina.

Njegove reči izazvale su lavinu negativnih komentara, a brojni korisnici društvenih mreža nisu krili zgražavanje zbog onoga što je izgovorio. Pojedini su se zapitali i kako njegova porodica reaguje na ovakvo ponašanje.

- Ovo je baš zadnje... Širenje mržnje, gde je ovo naučio? Da li ovo njegovi gledaju i šta kažu na ovo? Je l ih sramota?! - glasio je jedan od komentara.

Upravo na ovu poruku reagovao je Markov otac Franjo Osmakčić, koji nije pokušao da opravda sina, već je javno priznao koliko ga je njegovo ponašanje potreslo i osramotilo.

1/6 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen

- Ubio bih se od srama i stida. Nije normalan, totalno je poludeo. Njega treba pod hitno na lečenje - poručio je Franjo Osmakčić.

Ovakva reakcija Markovog oca dodatno je privukla pažnju javnosti, budući da je Franjo otvoreno osudio postupke svog sina i poručio da smatra da mu je neophodna stručna pomoć.

Nakon samo četiri dana provedenih u Beloj kući, Osmakčićevo učešće završeno je diskvalifikacijom, dok se reakcije na njegove skandalozne izjave i dalje nižu na društvenim mrežama.