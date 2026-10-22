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Nikolija Jovanović i Relja Popović odlučili su da nakon 12 godina ljubavi svoju vezu krunišu brakom, a venčanje su organizovali u intimnoj atmosferi, daleko od očiju javnosti. Iako su ovaj poseban trenutak želeli da podele samo sa najbližima, na društvenim mrežama sada je osvanuo snimak sa proslave koji je privukao ogromnu pažnju.

Tajno venčanje Nikolije i Relje Foto: Preent Screen

Naime, poznati par nije želeo pompezno slavlje, već je za svoj najvažniji dan odabrao opuštenu atmosferu i društvo dragih ljudi. Ipak, detalji sa venčanja počeli su da isplivavaju u javnost, a posebnu pažnju privukli su izgled mladenaca i njihov zajednički ples.

Nikolija je za ovu priliku odabrala elegantnu belu venčanicu jednostavnog kroja, sa dubokim dekolteom i potpuno otvorenim leđima, dok je Relja ostao veran svom prepoznatljivom stilu. Reper se pojavio u crnim pantalonama i majici, izbegavši klasično odelo koje se obično viđa na venčanjima.

Isplivao snimak sa tajnog venčanja

1/5 Vidi galeriju Tajno venčanje Nikolije i Relje Foto: Preent Screen

Reper Stefan Cvijović Cvija, koji je prisustvovao proslavi, na svom Instagram profilu podelio je snimak koji je otkrio delić atmosfere sa slavlja.

Na snimku se vidi kako Nikolija i Relja zajedno igraju uz veliki hit Dina Merlina „Školjka“, dok su pogledi prisutnih bili uprti u mladence.

Relja nije skidao osmeh sa lica, a Nikolija je blistala od sreće dok je plesala sa svojim izabranikom. Njihovi nežni pokreti, osmesi i prisnost pokazali su koliko su uživali u posebnom trenutku, a snimak je ubrzo privukao pažnju na društvenim mrežama.

Posebno je zanimljivo što su mladenci i na sopstvenom venčanju ostali dosledni svom stilu, bez preterane pompe i glamura, ali uz mnogo emocija.

00:29 Snimak sa venčanja Relje i Nikolije Izvor: Instagram/stefancvija

Podsetimo, Nikolija i Relja važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Tokom dugogodišnje veze dobili su dve ćerke, a svoj privatni život uglavnom su uspevali da sačuvaju daleko od medija.

Upravo zbog toga vest da su posle 12 godina odlučili da stanu na ludi kamen izazvala je veliko interesovanje javnosti, dok je snimak sa intimnog slavlja pružio redak uvid u njihovu porodičnu sreću.

Roditelji su dve ćerke

1/5 Vidi galeriju Nikolija Jovanović i Relja Popović na koncertu Vesne Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Nikolija i Relja roditelji su dve ćerke - Ree i Hane, a porodični život čuvaju za sebe.

- Džaba sav uspeh i novac, ako kad sedim negde sa nekom od njih, i onda mi ljudi daju komentar, kako su predivno vaspitane, kako je Rea, moja starija ćerka izuzetno duhovita, pametna. Takve stvari mene raduju - rekao je Relja jednom prilikom.