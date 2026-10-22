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Bivša rijaliti učesnica Mina Vrbaški, koja je popularnost stekla učešćem u "Zadruzi", odlučila je da okrene novi list i zauvek stavi tačku na poglavlje života koje ju je proslavilo. Nakon što je ostala bez voditeljskog angažmana na televiziji Red, Mina je donela odluku da se potpuno povuče iz rijaliti sveta, a sada je otkrila i da je prekinula svaki kontakt sa televizijom Pink.

Foto: Printscreen Instagram

Naime, Vrbaški je pre ulaska u nedavno završenu "Elitu 9" radila kao voditeljka emisija posvećenih rijaliti programima na televiziji Red. Iako se činilo da se dobro snašla u novoj ulozi, nedavno je priznala da je dobila otkaz, a po svemu sudeći, povratak pred kamere u sličnom formatu više nije deo njenih planova.

Mina, koja je pre gotovo deceniju prvi put zakoračila u rijaliti svet ulaskom u prvu sezonu "Zadruge", sada tvrdi da je sa tim načinom života definitivno završila.

"Blokirala sam Pink i Zadrugu"

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški dobila emotivnu poruku od roditelja Foto: Printscreen Pink

Prilikom pojavljivanja na jednom javnom događaju, Mina je otvoreno govorila o svojoj budućnosti i iznenadila priznanjem da je blokirala kontakte povezane sa televizijom Pink i rijalitijem u kojem je godinama učestvovala.

Ona je jasno stavila do znanja da njen ulazak u "Elitu 10" ne dolazi u obzir, ali i otkrila da su joj se životni prioriteti potpuno promenili.

- Elita 10 nikad, menjala sam broj telefona, sve sam makla, Pink i Elitu sam obrisala i blokirala. Ne bavim se više tim stvarima, stvarno ono kad sam rekla da sam otišla u penziju - otišla sam. Mislim da mi je vreme da se skrasim i smirim, i ono što najviše priželjkujem da se ostvarim u ulozi majke - poručila je Mina Vrbaški.

Njenim rečima posebno je odjeknulo priznanje da želi da se skrasi i postane majka, čime je pokazala da su joj porodični život i lična sreća sada važniji od televizijske popularnosti.

Iako je godinama bila jedno od prepoznatljivih lica rijaliti programa, Mina je, sudeći prema njenoj izjavi, odlučna u nameri da se distancira od svega što je vezuje za nekadašnju karijeru.

"Mogu da pričam šta hoću, dobila sam otkaz"

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Kurir

Podsetimo, nakon završetka "Elite 9" gostujući u emisiji Narod pita, Mina je napravila svojevrsni haos, a tada je otkrila i da je dobila otkaz. Pre nego što je situacija eskalirala, Mina je ušla u žestok sukob sa gledaocem koji se uključio u emisiju i izneo svoje mišljenje o njoj i njenom učešću.

- Ajde bre pali i ti, šta hoćeš?! Šta kako se ponašam, ne s*ri majke ti - urlala je Mina.

- E to je voditeljka na Pinkovoj televiziji - poručio je šokirani gledalac.

- Ja nisam voditeljka, ja sam dobila otkaz i onda mogu da pričam kako hoću!, nastavila je Mina Vrbaški i time otkrila da je Željko Mitrović prekinuo saradnju, ali razlog tome nije otkrila.