Slušaj vest

Preminuo je pevač Zdravko Grčić, prvi tenor klape Zagora, čovek čiji je glas godinama bio prepoznatljiv deo njenog zvuka i identiteta.

Screenshot 2026-10-22 105041.png
Foto: Preent Screen

Od njega su se emotivnom porukom oprostili članovi klape, s kojima je delio pozornicu, prijateljstvo i brojne nezaboravne trenutke.

- Dragi naš Zdravko, teško je prihvatiti da te nema. Hvala ti na svakom osmehu, razgovoru i podršci. Bila nam je čast da delimo život s tobom. Otišao si prebrzo, ali uspomene na tebe ostaju zauvek s nama. Tvoja Klapa Zagora - napisali su u oproštajnoj objavi na društvenim mrežama.

Njihove reči svedoče o dubokoj povezanosti koja se godinama gradila kroz pesmu, nastupe i zajednički život. Odlazak Zdravka Grčića ostavio je prazninu među članovima klape, ali i među svima koji su ga poznavali i cenili.

Brojni prijatelji, poznanici i ljubitelji klapske pesme pridružili su se saučešću, deleći uspomene na čoveka kojeg će mnogi pamtiti po vedrom duhu, dobroti i ljubavi prema muzici.

Iako je njegov glas zauvek utihnuo, uspomene na godine provedene u pesmi i druženju nastaviće da žive među članovima klape Zagora i svima koji su imali privilegiju poznavati ga.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija

Ne propustiteStarsPEVAČICA SE OPROSTILA OD POGINULOG KOLEGE GORANA MAKSIMOVIĆA Njene reči slamaju srca: Utihnuo je glas uz koji su nastajale moje prve svirke...
Goran Maksimović
StarsPOGINULI PEVAČ TIK PRED TRAGEDIJU UŽIVAO POD ŠATROM SA ATINOM FERARI: Isplivala poslednja fotka Gorana Maksimovića: A tako si bio sinoć raspoložen...
Goran Maksimović Atina Ferari
StarsPOSLEDNJI SNIMAK PEVAČA GORANA MAKSIMOVIĆA 2 SATA PRE NESREĆE: Žena zabeležila trenutak dok se veselio na Šabačkom vašaru
Goran Maksimović.png
StarsVESELIO SE SA ŽENOM NA ŠABAČKOM VAŠARU: Poslednja fotografija poginulog pevača Gorana Maksimovića
Goran Maksimović.png
StarsKO SU BILA ČUVENA BRAĆA BAJIĆ? Na vrhuncu njihove karijere UDBA izdala pismeni dopis – ZABRANJENI STE! Zbog škakljivih pesama prodali su milione ploča (FOTO)
braća Bajić.jpg

30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV