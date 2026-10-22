"A ŠTO SI TI TO REKAO?"

"A ŠTO SI TI TO REKAO?"

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Svaka nova epizoda muzičkog takmičenja “Pinkove zvezde” donese nova iznenađenja, a tako će biti i ove subote.

Kako se može videti u najavi za ovonedeljnu epizodu, posebno je bio interesantan dijalog između Jelene Karleuše i Dragomira Despića Desingerice, koji je aludirao na to da je JK u drugom stanju sa novim partnerom Aleksandrom Ševom.

- Jelena je danas nešto čudno raspoložena - primetila je Viki Miljković.

- To je od stresa, da ti kažem - usledio je Jelenin odgovor.

Foto: Privatna arhiva, Printscreen

- Možda je i trudna - šokirao je Desingerica.

- A što si to rekao? - upitala ga je JK.

- Možda ja znam nešto što ti ne znaš - odgovorio je Dragomir.

- Vidiš da sam ubola - dodala je Viki.

1/6 Vidi galeriju Pevačica cveta Foto: YT kanal Pravo lice estrade, Privatna arhiva

- Ja samo po ramenu dodirnem i odmah vidim bajo, jel to punjeno, nije punjeno, kad treba i šta treba da bude. Je l’ može neko da donese test iz apoteke? Na pauzi da Jelena to overi - nastavio je Despić.

- Kuku… Vidi, bez problema - rekla je Karleuša.

- Do kraja emisije, test će biti urađen - zaključila je Viki, što je izazvalo opšti smeh u studiju.

Podsetimo, JK dosad nije htela ni da potvrdi ni da demantuje da je sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom u ljubavnoj vezi.

Ipak, pop zvezda odlučila je da više ne krije da ima novog dečka, pa je sa Aleksandrom na snimanje jedne emisije u Skoplju došla držeći se za ruke, ne obazirajući se na to da li će ih neko uslikati u ovako prisnom momentu, dok su se na promociji Seke Aleksić javno poljubili i u usta.

Foto: Kurir

Jelena je istakla da je trenutno jako srećna i zadovoljna.

- Moj ljubavni život je uvek intrigirao, bez obzira što nisam nikad ništa krila. Uvek sam pričala transparentno o svojim odlukama, pa makar to bile greške. Nikada se neću i nikada se nisam kajala zbog svojih odluka. Mogu da kažem da sam jako zadovoljna i srećna. A misteriozni gospodin nije misteriozan jer je iza kamere. Podrška mi je u teškom periodu, hvala mu za to. Svako ko je uz mene u najtežem trenutku je više od saradnika - izjavila je Karleuša za Pink.

Kurir.rs

JK: