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Kao bomba je juče odjeknula vest da je pevač Miki Mećava postao otac u 64. godini. On se sada oglasio za domaće medije i otkrio kako su njegova deca regovala na ove srećni vesti, ali i ostali članovi porodice.

- Mislio sam ajde bilo je to davno pa su unuci tu, unučići...međutim, prevario sam se, osećaj je predivan - rekao je na početku Miki za Telegraf.

"Hteli smo i da se ona ostvari kao majka"

Kako nam je otkrio, on i supruga su dugo krili sve čak i od njegove dece.

- Dugo smo supruga i ja bili u vezi i onda kad smo se odlučili na taj korak da se i ona ostvari kao majka pošto ja imam troje dece i troje unučadi, biće ih još kako vidim. Niko nije znao, ni moji ni njeni. Ja sam svojoj deci kad se porodila, ja sam okrenuo i zvao na telefon. Do tad smo se svi družili ona je krila stoma, međutim zadnjih dvadesetak dana bilo je teško, ali malo se izolovala. Pa njeni roditelji, bilo je strašno. Oni su se obradovali...očekivao sam da će se dosta njih obradovati, ali nisam očekivao da će se ovoliko obradovati.

Pevač je progovorio o naslednici te je otkrio kakva je i da li već ima neke sličnosti sa roditeljima:

- Maša kao Maša je predivna. Prava dama. Rano je to za malu decu, ali govore kako ima slika gde sam ja mali kao jao original, original...deca se menjaju, znam iz iskustva.

1/5 Vidi galeriju Dani sreće u porodici pevača Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija, Kurir TV

Pevač priznaje da njegova deca nisu krila oduševljenje zbog dolaska novog člana u porodicu, a posebno je emotivno njegova nastarija ćerka dočekala vest:

"Krili smo od svih"

- Prvo sam njima javio. To je bilo vrištanje, Aleksandra "jao tata kako ste sakrili, ja ne mogu da verujem..." još oni dolaze ovamo mi idemo. Sada mom sinu, drugom unuku Tadeju u novembru će biti godinu dana i pravimo veliki rođendan. Sad se ja zezam kažem ne zna se ko je ko, mislim ona će biti tetka njima...- kaže kroz šalu Miki.

Pomenuo je i vanbračnu ćerku zbog koje je završio na sudu, a kada joj je saopštio vest, Marija je zaplakala od sreće.

- Marija, ćerka živi u Italiji, toliko je plakala od sreće. A imam strica, tatin brat rođeni koji je jedini ostao. Kad je on čuo, prvo nisu mogli da mu objasne ko je Miki, pa naš Miki kažu mu....kad je zvao onda smo se čuli telefonom, rekao mi je "sine iako danas ne smem da pijem, popiću tri rakije". On je u 9. deceniji..

- A strina je prokomentarisala, čim je videla sliku, "e ovo su Obradovići original" - završava priču Miki.

Foto: Printskrin