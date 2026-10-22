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Milena Kačavenda, koja je široj javnosti postala poznata učešćem u rijaliti-programu Elita, gde je provela čak dve godine, sada je pokazala kako izgleda njen život van kamera. Ona je na društvenim mrežama podelila kadrove svog luksuznog stana u Beogradu, a prizor je privukao pažnju njenih pratilaca.

Stan se nalazi u luksuznom naselju, a ono što prvo upada u oči jeste pogled koji puca na čitav Beograd. Velike staklene površine omogućavaju da se gradska panorama vidi iz različitih delova stana, dok je enterijer uređen u modernom stilu, sa nameštajem i detaljima koji prate poslednje trendove.

Svaki kutak odiše elegancijom, a pažljivo birani komadi nameštaja doprinose utisku luksuza i komfora. Čini se da je Milena vodila računa o svakom detalju, pa njen životni prostor izgleda kao mesto u kojem se spojila savremena estetika sa udobnošću doma.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Ipak, Kačavenda se nije zadržala samo na pokazivanju enterijera. Ona je usput otkrila i kako se snalazi u kućnim poslovima, pa su njeni pratioci imali priliku da vide i njenu domaćinsku stranu.

Nakon godina provedenih pred kamerama i u centru rijaliti dešavanja, Milena je ovoga puta pažnju usmerila na svoju svakodnevicu, pokazujući prostor u kojem provodi vreme kada se svetla reflektora ugase.