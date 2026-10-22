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Ljupku Stević imali smo priliku da sretnemo na jednom snimanju, gde nam se odmah požalila na to da je morala sama da se sredi za snimanje jer njeni saradnici nisu bili tu.

- Baš sam sada kada sam kretala od kuće se malo iznervirala. Morala sam da se sredim, a niko od ljudi koji me sređuju nisu bili tu. Dugo se nisam pojavljivala pa sam htela lepo da se doteram, da bude profesionalno, ali će valjda i moj rad proći dobro

Pevačica nam je ispričala i da je nedavno na jednom graničnom prelazu imala problem

- Ja inače policiju jako volim i poštujem, ali i oni mene, međutim, pre nekih mesec dana sam imala jednu situaciju, problem sa graničnom policijom. Ne mogu da nešto mnogo pričam o tome, ali nešto se dešavalo. Doživela sam nešto mnogo gore, nego klasičnu proveru automobila. Auto mi je završio u garaži na kontroli, ali ja sam malo burno reagovala jer sam mislila da je naređeno od strane jedne osobe, ali nadam se da je sada sve okej - rekla nam je Ljupka, pa se prisetila trenutaka kada je bivšem dečku demolirala auto

- To je bilo davno i bila sam jako mlada. Sada, deceniju kasnije, ne bih to sebi dozvolila. Tada je to moglo da se progleda kroz prste, jer i da mi se ponovi nešto tako ja se tako ne bih ponašala opet

1/5 Vidi galeriju Voli da provocira Foto: Preent Screen, Printscreen, P'rintscreen

Otkrila je i zašto je nema često u medijima.

- Što se tiče privatnog života, jesam srećna. Ima tu malo nekih trzavica, zdravstveni problemi jednog člana porodice, borimo se, ali dobro tu smo, čuvamo se uz porodicu sam i dosta provodim vreme s njima. Što se karijere tiče, radi se. Ja pripremam ceo album, htela sam do kraja godine ceo album, s obzirom da obeležavam 15 godina karijere, postojanja na estradi, ali da li ću ja to uraditi do kraja godine, ne znam, daću sve od sebe.

Ljupka je prokomentarisala da je srela i Jelenu Karleušu kod frizera i da je morala da joj kaže da ima vrhunske pesme, a otkrila je i koliko je neistine o njoj zabole

- Ume da zaboli kada se piše o nečemu privatnom, a to nije tačno. Ja ne zameram novinarima šta god da pišu, ali sam uvek tu da demantujem ako nije istina.

Otkrila je i da kada uhvati nekog kolegu da se udvara nekoj devojci iz publike, a žena ga čeka kući, ume da burno reaguje

- Ja sam osoba koja će odmah da dođe do kolege ili ko god je u pitanju i da kažem "Alo bre". Muškarci uglavnom varaju sa lošijom od one koja sedi kući i čeka ih i zvanično im je partnerka. Ja sam drska i ja odmah sve kažem. Neke devojke sam sa nastupa terala kući kada sam na nastupu sa kolegom. Ako sam ja prijatelj i sa njegovom ženom, odmah ga šaljem kući. Ne može posle nastupa da ide sa nekom drugom ženom, pravo kući. Nisam neko ko će da uvredi nekoga koga ne zna, ali mogu da uzmem mikrofon i kažem toj devojci koja se odvara kolegi "Ženo idi kući". Kolegi očitam lekciju i vozim kući.