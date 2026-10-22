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Marko Janjušević Janjuš uplovio je u romansu sa učesnicom Elite 10, Sandrom Obradović. Njegov brat Boris, se sada oglasio i otkrio kako mu se dopada potencijalna nova snajka, ali i šta kažu meštani Prijepolja, ali i porodica.

Boris ne krije oduševljenje bratovljevim izborom, naglašavajući da Sandra ima njegovu punu podršku i da bi je rado dočekao u porodičnom domu.

„Želim da kažem sve najbolje, da je to jedina snajka koju ja prihvatam u životu, a to je iskreno i od srca. Prihvatio bih da dođe kod nas kući”, poručio je Boris.

Kako ističe, Sandra je ostavila izuzetno pozitivan utisak na celo okruženje:

„Iskreno, Sandra je do sada jedna od najboljih i najlepših cura koje je on imao u rijalitiju. Meni je ona top kao snajka, stvarno sam oduševljen. I moji su zadovoljni.”

1/8 Vidi galeriju Sandra Obradović i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

Govoreći o reakcijama u rodnom mestu, Boris objašnjava da su sugrađani navikli na Janjušev temperament i šarm.

„Prijepolje kao Prijepolje... Oni gotive Janjuša, svi ga vole, podržavaju, vole njegove zajebancije, a što se tiče ljubavi, to slabo ko komentariše. Oni znaju kakav je on, da je zaljubljive prirode.”

"Vidim da je odlepio, kupio sam joj već poklone!”

Boris tvrdi da odlično poznaje svog brata i nema dilemu da se ovaj put ozbiljno zaljubio.

„Ovo je njegova najveća ljubav u rijalitiju. Iskren je, ja vidim to da mu se baš sviđa Sandra. Vidim da je odlepio, a ja ga najbolje poznajem. Kupio sam za nju čak i poklone, parfem i dva para patika”, otkriva brat poznatog rijaliti učesnika.

Ipak, dodaje da je Sandra i dalje suzdržana u iskazivanju emocija:

„Mislim da Sandra drži do sebe, da još ne pokazuje prave emocije. Ne mogu da provalim da li se i koliko zaljubila u mog Jaška, ali vreme će pokazati.”