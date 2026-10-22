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Milan Milošević u emisiji "Amidži šou" kod voditelja Ognjena Amidžića dobio je pitanje sa društvene mreže Instagram, a nekoga je zanimalo da li je istina da mu je prijateljstvo sa Aleksandrom Prijović puklo zbog Lepe Brene.

"Rekao sam joj da je najveća škrtica na estradi"

- Jeste. Kod Katarine Živković na rođendanu sam se toliko posvađao sa Brenom i rekao sam joj da je najveća škrtica na estradi. Radio sam onomad u jednoj prodavnici obuće, Brena je dolazila, tražila popust kao da radi u Maksiju - govorio je Milan Milošević.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uložila u posao Foto: Instagram/thatmylo, Paolo Milović, Printscrean, Printscreen/Instagram

Sa Kijom prekinuo svaki kontakt

Milan je odgovorio i na prozivke Kije Kockar, koja ga je iskritikovala u Ognjenovoj emisiji nedavno.

- Poštujem sve što radi Kija Kockar, a i odgovorio sam joj tada. Rekao sam:"Ne možeš stalno da napominješ da si ti bila uz nekoga, treba da se setiš da je tada neko bio i uz tebe". Ne pominjem nikada kada sam bio uz nekoga, a ne volim ni neko da mi prebacuje. Ta priča je završena, što se tiče Kije Kockar, ja i ona nemamo nikakvu komunikaciju

1/5 Vidi galeriju Voditelj uvek u žiži interesovanja Foto: Boba Nikolić, Printscreen, Printscreen/Instagram

"Nosim i dalje gaće Danijela Alibabića"

Milan je nasmejao sve u studiju kada je priznao da nosi donji veš poznatog pevača.

- Imam Danijelove gaće, majicu, papuče. Krenuo sam da se davim kod njega na plaži, dobio sam aritmiju i počeo da se davim na noćnom kupanju. Ušao sam u ledenu vodu, mrak, dobio sam aritmiju. Danijel bio sa ženom na plaži, ušao je, spasao me, doveo me kod njega kući i dao mi gaće, čarape