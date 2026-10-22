"KRIŠOM, DA NIKO NE ZNA ME JE ODVELA U CRKVU" Jami otkrila da ima dva imena: Jedno od kuma, a jedno od babe: Pevačici je ovo drugo ime
Jasna Milenković Jami publiku je davnih dana očarala kako pesmom, tako i pojavom.
Mnogi su je upamtili i po neobičnom nadimku, kojim se predstavila na sceni. Tri decenije kasnije saznali smo da postoji i Ivana Milenković.
– Volim svoje ime. Dobila sam ga zahvaljujući starijoj sestri. To je bilo ono vreme kada su kumovi gledali da se, ako ima više dece u porodici, njihova imena rimuju. Pošto je moja sestra Vesna, ja sam, naravno, Jasna – ispričala je u emisiji Pretres na Hype televiziji.
Baka je krišom odvela u crkvu i krstila je
Ipak, budući da je rođena 7. jula, na Ivanjdan, baka je imala drugačiji predlog.
– Bila je veliki vernik. Želela je da se zovem Ivana, ali je prevagnulo Jasna. Krišom, da niko ne zna, odvela me je u crkvu i krstila.
– Iako imam dva imena, jedno zvanično i jedno kršteno, nikad me niko nije zvao Ivana – konstatovala je Jami uz smeh.
– To je ime od Boga. Baka je morala da ispuni misiju i zaštiti me od zla koje me je kasnije čekalo – zaključila je.
Nadimak Jami, pod kojim je izgradila karijeru, a i po kojem je danas svi znaju, dobila je od Žarka Lauševića.
Kurir.rs