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Jasna Milenković Jami publiku je davnih dana očarala kako pesmom, tako i pojavom.

Mnogi su je upamtili i po neobičnom nadimku, kojim se predstavila na sceni. Tri decenije kasnije saznali smo da postoji i Ivana Milenković.

– Volim svoje ime. Dobila sam ga zahvaljujući starijoj sestri. To je bilo ono vreme kada su kumovi gledali da se, ako ima više dece u porodici, njihova imena rimuju. Pošto je moja sestra Vesna, ja sam, naravno, Jasna – ispričala je u emisiji Pretres na Hype televiziji.

Jasna Milenković Jami danas Foto: Dejan Milicević, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

 Baka je krišom odvela u crkvu i krstila je 

Ipak, budući da je rođena 7. jula, na Ivanjdan, baka je imala drugačiji predlog.

– Bila je veliki vernik. Želela je da se zovem Ivana, ali je prevagnulo Jasna. Krišom, da niko ne zna, odvela me je u crkvu i krstila.

– Iako imam dva imena, jedno zvanično i jedno kršteno, nikad me niko nije zvao Ivana – konstatovala je Jami uz smeh.

– To je ime od Boga. Baka je morala da ispuni misiju i zaštiti me od zla koje me je kasnije čekalo – zaključila je.

Nadimak Jami, pod kojim je izgradila karijeru, a i po kojem je danas svi znaju, dobila je od Žarka Lauševića.

Kurir.rs

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