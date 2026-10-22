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Pevač Nemanja Nikolić odlučio je da gradski život zameni mirom prirode, a svoje utočište pronašao je u šumi, daleko od gradske vreve, buke i svakodnevnog stresa. O njegovom preseljenju na imanje na kojem jedva da ima telefonskog signala i interneta prvi je pisao Kurir, a pevač je tada otkrio da ne želi da pokazuje svoj dom javnosti jer je to jedino mesto na kojem može da pronađe mir i skloni se od svega.

Ipak, čini se da je Nikolić sada odlučio da napravi mali izuzetak, pa je na društvenim mrežama podelio snimak sa svog tajnovitog imanja i pokazao deo svakodnevice koju danas živi. Umesto luksuza, gradskih lokala i užurbanog tempa, njegovi dani ispunjeni su jednostavnim stvarima, a društvo mu prave životinje.

Pevač je prvo pokazao magarca sa kojim je, sudeći po snimku, prilično blizak, pa je sa svojim četvoronožnim prijateljem napravio i selfi. Potom je kameru okrenuo ka delu imanja na kojem boravi prava mala pernata družina. Guske, patke i kokoške slobodno borave u svom kutku, a prizori sa imanja više podsećaju na seosko domaćinstvo nego na život čoveka koji je godinama bio deo estradnog sveta.

Mini-zoološki vrt u srcu šume

Čini se da je Nemanja pronašao svoj mir daleko od očiju javnosti, a životinje su postale važan deo njegove svakodnevice. Njegovo imanje tako je dobilo obrise pravog malog zoološkog vrta, u kojem svoje mesto imaju i domaće životinje, dok mu boravak u prirodi pruža priliku da se posveti stvarima za koje u užurbanom estradnom životu možda nije imao dovoljno vremena.

1/5 Vidi galeriju Nemanja Nikolić Foto: Printscrean, Printscreen

Kada je ranije govorio o svom povlačenju iz gradske sredine, Nikolić je jasno stavio do znanja da privatnost želi da sačuva za sebe. Upravo zbog toga nije želeo da javno pokazuje svoj dom, koji za njega predstavlja utočište od svega što nosi život pod reflektorima.

Sada je, međutim, svojim pratiocima omogućio da makar na trenutak zavire u njegovu šumsku svakodnevicu i vide kako izgleda život daleko od civilizacije, uz životinje, prirodu i mir koji je, po svemu sudeći, dugo tražio.

1/6 Vidi galeriju Nemanja Nikolić Foto: AV Team, Printscreen/Youtube

Prija mu život u prirodi

Da mu prija život u prirodi potvrdio je nedavno za Alo.

- Mnogo mi prija ovakav način života. Sve u svoje vreme. Nije mene umorila estrada, ali ja više nemam 20 godina. Imam 42, pa sve to puta tri, kakav je život buran i čega je sve tu bilo... Sada živim jedan porodičan, miran život, sa familijom, životinjama, u prirodi. Uglavnom boravimo u kući u šumi. Pokušavam da se sačuvam, da budem živ i zdrav, da svoju decu izvedem na pravi put i da im pomognem maksimalno koliko mogu, da stanu na noge i budu svoji ljudi. To mi je sada najvažnije.

Poručio je da nikada nije bio zdraviji.

-Nikad nisam bio jači i zdraviji. Promenio sam život iz korena. Priroda, zdrava hrana, zdravo meso, zdrava jaja... Naravno, ima i dalje neprospavanih noći, ali alkohol retko konzumiram, samo ponekad, kada baš moram. Čovek s godinama shvati šta mu prija, a šta ne.

Imao infarkt

Podsetimo, Nemanja Nikolić je preživeo infarkt u 32. godini života, a to je bio trenutak kad mu je život visio o koncu. Tokom vožnje je osetio oštar bol u predelu leđa, a s njim su u automobilu bili žena i deca, za čiju je bezbednost najviše bio zabrinut. Zaustavio je automobil nedaleko od igraonice u kojoj se održavao rođendan na koji su bili pozvani, otvorio vrata i ispao iz auta.