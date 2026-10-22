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Milan Dinčić Dinča i njegova supruga Jelena Dinčić, jedan su od najsložnijih parova na estradi. Oni imaju privatan biznis, troje dece, Dinčin posao, ali imaju i vremena da pripreme zimnicu.

Dinča je sada podelio kadrove iz svog doma i pokazao kako spremaju džem od šipuraka. Oni su nedavno pokazali da su završili zimnicu i pečenje paprike i kuvanje ajvara a sada su nastavili sa pripremom slatka koji prave prvi put.

Estradni par je pokazao kako teče čitav proces sa čišćenjem plodova šipurka a zatim su skuvali slatko, koje su kasnije prelili u tegle.

Na kraju je naglasio da je za prvi put sasvim zadovoljan rezultatima, a njegove pratioce oduševila je činjenica da uprkos životu u stanu ne odustaje od pravljenja domaćih proizvoda.

Nekadašnji učesnik "Zvezda Granda" Milan Dinčić Dinča i njegova supruga Jelena pre par godina pokrenuli su privatni biznis u naselju u kome žive. Oni su nedavno otkrili kako se snalaze sa radom u vrtiću koji poseduju.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Pevač je u poslu zadužen za nabavke i popravke, dok njegova supruga vodi i organizuje posao.

- U početku je ovo bio porodični posao, sada je velika ljubav. Jelena je stalno prisutna vodi ceo posao, ona je i direktor i menadžer. Moj posao je da završim sve izvan, nabavka, ako ima nešto da se poravi, da pozovem majstore, kao domar na primer - rekao je za "Grand online".

Jelena je pre nekoliko godina napustila voditeljski posao i u potpunosti se posvetila biznisu koji vodi sa mužem.

- On kao umetnik dugo nije bio prijavljen i ja kada sam otvorila firmu rekla sam: "Zašto te ne bih prijavila...". Ovo je velika ustanova, uvek se desi nešto, te ne radi brava, sijalica, ima nešto da se popravi i napravi. Došli smo na ideju da on bude naš saradnik. Sve zna da radi, ja sam tu oko organizacije, a on sve sprovede - rekla je Jelena tada.