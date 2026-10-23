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Nikolija Jovanović i Relja Popović venčali su se nakon 12 godina ljubavi.

Iako su dugo živeli u vanbračnoj zajednici, sad su odlučili da svoju vezu podignu na viši nivo i ozvaniče je pred zakonom. Par je sve organizovao u tajnosti.

Veliki korak

Nikolija i Relja su se venčali u prisustvu najvoljenijih na intimnoj ceremoniji u Beogradu. Reper je bio u crnim pantalonama, sakou i majici, dok je Nikolija odabrala jednostavnu i elegantnu belu venčanicu. Lepe vesti su podelili na svojim Instagram profilima.

Foto: Marko Dejković, Vogue Adria

Kako smo saznali od osoba bliskim novopečenim mladencima, venčanje se odigralo baš na Nikolijin rođendan, 19. oktobra.

Slavljenica o iznenađenju koje joj je pripremio Relja u poznatom beogradskom restoranu nije ništa znala. Ipak, u jednom trenutku on je kleknuo na jedno koleno, izvukao prsten i postavio sudbonosno pitanje.

Istinski iznenađena, Nikolija je odmah rekla "da", pa je rođendan već bio obeležen jednom od najlepših uspomena. Međutim, tu nije bio kraj ceremonije i iznenađenja za ovaj par, koji je kroz život uvek plovio svojim sopstvenim tempom, ne dopuštajući da iko drugi narušava njihov pažljivo izgrađen mir. Nikolija i Relja su odlučili da se venčaju na listu mesta.

1/11 Vidi galeriju Nikolija i Relja na venčanju Foto: Marko Dejković, Vogue Adria

Okruženi najbližom porodicom i prijateljima, zvanično su stupili u brak, napravivši još jedan važan korak u svom dugogodišnjem partnerstvu i još jednom potvrdivši da biraju jedno drugo za sve što im život tek donosi. Veče je proteklo u najlepšoj mešavini smeha i suza radosnica, uz slavlje i, naravno, sjajnu muziku. Najlepši trenuci za Relju, koji je osmislio ovo čarobno veče, i Nikoliju, kojoj je sve bilo iznenađenje, bili su upravo oni koje je nemoguće isplanirati.

Par je zaplesao uz pesmu Dina Merlina "Školjka", što je bio prvi svadbeni ples.

Kumovi na venčanju bili su modni stilista Stefan Orlić s mladine strane i Đorđe Đordević, Reljin bliski prijatelj, muzički producent i tekstopisac koji je već godinama deo produkcijske kuće"Made in Balkan" i s Popovićem stvara najveće hitove još iz perioda Elitnih odreda.

Foto: Marko Dejković, Vogue Adria

Relja se nakon venčanja oglasio putem Instagram profila.

Na storiju je podelio sliku sa svojom ženom, a u opisu dodao: "Gospodin i gospođa Popović", zbog čega su mnogi zaključili da je pevačica uzela njegovo prezime.

Ponosni roditelji

Podsetimo, Nikolija i Relja roditelji su dvoje dece, čiji identitet čuvaju od javnosti.

- Džaba sav uspeh i novac - kad sedim negde s nekom od ćerki i ljudi mi daju komentar kako su predivno vaspitane, kako je moja starija ćerka izuzetno duhovita, pametna, takve stvari me raduju - rekao je Relja jednom prilikom.

Foto: Marko Dejković, Vogue Adria

Kurir.rs

Relja i Nikolija na venčanju: