Poznato je da je Delibašićeva s bivšim suprugom Đoletom Đoganijem tokom devedesetih bila jedna od najpopularnijih na muzičkoj sceni, a slava je nije napustila ni tokom samostalne karijere od početka dvehiljaditih. To joj je, osim statusa zvezde, svakako donelo i pozamašan imetak.

Slađa i Đole gnezdo su svili u srcu Vračara, gde su kupili plac i manju kuću. Kasnije su izgradili još jednu manju kuću, a potom i veliku od preko 300 kvadrata, u kojoj se sada nalazi vrtić. Sve tri nekretnine nakon razvoda pripale su Slađi i njihovim ćerkama Silviji i Marineli.