ZAVIRILI SMO U NOVI DOM SLAĐE DELIBAŠIĆ! Pevačica već dve godine živi u iznajmljenoj kući, komšije otkrile kakva je privatno: „Prirodna je i uvek nasmejana“
- Slađa Delibašić već dve godine živi u iznajmljenoj kući, jer joj zbog posla i čestih putovanja više odgovara takav način stanovanja.
- Komšije kažu da je prirodna, prijatna i uvek nasmejana, a u kraju ostavlja veoma pozitivan utisak.
Slađa Delibašić napravila je velike životne promene. Nekadašnja članica popularnog dens dua Đogani je pre dve godine preselila se u iznajmljenu kuću. Zbog posla i načina života koji zahteva česta putovanja, nastupe i odlaske na različite lokacije, pevačica je odlucila da promeni adresu stanovanja i pronade dom koji će joj odgovarati u ovom periodu života.Tragom informacija da je Delibašićeva napustila porodičnu kucu i pronašla novi životni prostor, uputili smo se u kraj u kojem, prema našim saznanjima, sada boravi. Naša ekipa obišla je ulicu u kojoj je pevačica pronašla svoj mir, a tamo smo zatekli ljude koji su godinama vezani za ovaj deo grada.Kuća koju je, kako saznajemo, iznajmila na prvi pogled ostavlja utisak ekskluzivnog doma. Ulica je dobro povezana sa glavnim saobraćajnicama, što je posebno praktično za nekoga čiji posao podrazumeva svakodnevno kretanje, ali i česte odlaske na nastupe.
Raj kod Slađe
Koliko Slada mesečno izdvaja za kiriju nije poznato, ali smo zato od njenih prvih komšija uspeli da saznamo kakav utisak ostavlja na ljude sa kojima deli svakodnevno okruženje. I dok bi mnogi očekivali da poznata pevacica živi izolovano od ostatka sveta, daleko od radoznalih pogleda, priče koje smo čuli u komšiluku govore da se Delibašićeva, barem prema iskustvima naših sagovornika, ponaša sasvim prirodno.
Pazi na susede
Najpre smo razgovarali sa ženom koja živi tik iza kuće u kojoj, prema našim saznanjima, boravi nekadašnja denserka.
-Tačno je, ovde živi Slađa. Mogu da vam kažem da sam oduševljena njenim likom i delom. Tako je prirodna, normalna, na zemlji. Ali ona je po ceo dan odsutna. Ne znam gde radi, ali znam da dolazi kući tek posle četiri sata posle podne. Inace, sve najbolje mogu da kažem - ispricala nam je komšinica, koja je želela da ostane anonimna.
Za razliku od komšinice koja je želela da sacuva anonimnost, Đorde Prodanovic, takođe jedan od prvih komšija, rado je sa nama podelio svoje iskustvo sa poznatom pevacicom.
Uvek u žiži interesovanja
-Prijatna osoba. Sedeli smo zajedno. Pričali smo o njenim nastupima. Ne viđamo se često, ali smo sedeli zajedno. Jako je prijatna, pricljiva i uvek nasmejana. Bar ovde u komšiluku je prijatna i predusretljiva - rekao nam je Đorde.
Ulica u kojoj Slada trenutno boravi nalazi se u blizini auto-puta, što je čini prakticnom za nekoga ko zbog posla često mora da bude u pokretu.
A ako je suditi po rečima ljudi iz njenog novog komšiluka, Slada je uspela da ostavi pozitivan utisak. Njene komšije ne ističu skupe detalje, glamur niti status javne licnosti, već upravo ono što se u svakodnevnim odnosima najviše ceni-ljubaznost, osmeh i spremnost na razgovor.
Tako je naša potraga za detaljima iz privatnog života poznate pevacice dobila i ljudsku dimenziju. Iza informacije o preseljenju u iznajmljenu kucu krije se prica o novom životnom poglavlju, ali i o komšiluku u kojem je, barem prema recima naših sagovornika, prihvacena kao prijatna i sasvim obicna žena.
Poznato je da je Delibašićeva s bivšim suprugom Đoletom Đoganijem tokom devedesetih bila jedna od najpopularnijih na muzičkoj sceni, a slava je nije napustila ni tokom samostalne karijere od početka dvehiljaditih. To joj je, osim statusa zvezde, svakako donelo i pozamašan imetak.
Slađa i Đole gnezdo su svili u srcu Vračara, gde su kupili plac i manju kuću. Kasnije su izgradili još jednu manju kuću, a potom i veliku od preko 300 kvadrata, u kojoj se sada nalazi vrtić. Sve tri nekretnine nakon razvoda pripale su Slađi i njihovim ćerkama Silviji i Marineli.