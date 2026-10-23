Slušaj vest

Pevačica Azra Husarkić nedavno je objavila svoj prvi album "Jedan", a nakon mesec dana provedenih u Srbiji spakovala je kofere i vratila se u Ameriku, gde živi sa suprugom Damirom i ćerkicom Lenom.

Iako se često govori o njenom privatnom životu, Azra ističe da joj je muzika na prvom mestu, dok se istovremeno trudi da uskladi karijeru sa porodičnim obavezama, koje uglavnom obavlja sama.

Tokom boravka u Srbiji promovisala je nove pesme i družila se sa porodicom i prijateljima, a za Telegraf je otkrila kako se osećala u Beogradu i kakvi su njeni utisci nakon objavljivanja prvog albuma.

- Predivno se osećam, ali je nažalost kratko trajalo, već se sutra vraćamo u Ameriku. Ovo vreme sam iskoristila da provedem kvalitetno sa porodicom i prijateljima, da promovišemo nove pesme, jer smo imali kratak period za promociju, ali ako Bog da sledeći put će biti više vremena da se posvetim novim pesmama i projektima na kojima smo radili ovaj put.

1/5 Vidi galeriju Azra Husarkić snimila spot gde i Kardi Bi Foto: Printscrean

Pre skoro tri nedelje kompletirala je svoj prvi album, koji sadrži 12 pesama, a Azra ne krije zadovoljstvo zbog reakcija publike i podrške koju je dobila.

- Prezadovoljna sam jer smo kompletirali 12 pesama koje su stilski različite i svako može da pronađe ono što mu se sviđa i u čemu se pronalazi. Reakcije su predivne, brojne kolege i prijatelji su pružili podršku tako da sam jako srećna i zahvalna.

S obzirom na to da mnogi pevači i pevačice u poslednje vreme govore o krizi na estradi i isplativosti objavljivanja albuma, Azra je otkrila da na stvari gleda drugačije.

- Ne gledam na to kao što drugi smatraju, da je kriza na estradi. Ne radim svirke jer ih još uvek nisam vratila nakon porođaja, pošto sam se posvetila majčinstvu i vremenu koje provodim sa svojim detetom. Ceo projekat sam radila iz ljubavi, a velika želja mi je bila da izdam album, tako da uopšte nisam razmišljala o tome da li je pravi trenutak za album ili singl. Iako imam 29 godina, već 20 godina sam u muzici. To je nešto bez čega ne mogu i u čemu sam uživala, tako da na celu situaciju ne gledam iz tog ugla - rekla je Azra kroz osmeh.

Na albumu je sarađivala sa Banetom Opačićem, a pevačica je otkrila da je njihova saradnja tekla spontano i da su se odmah razumeli.

- Energija se jednostavno poklopila. Bane je predivan čovek sa mnoštvo emocija. Ideja albuma je došla spontano, a njemu sam rekla da želim da uradi ceo i tako je i bilo. Bilo je mnoštvo drugih autora koji su radili na singlovima koje smo u međuvremenu izbacivali, ali se mogu pohvaliti da je veliki broj naših balkanskih kompozitora, aranžera radilo na svim pesmama na kojima smo radili dok sam boravila ovde - rekla je ona.

Podršku su joj pružile i brojne kolege sa estrade, među kojima je i Jelena Karleuša, koja je istakla da je Azra veoma talentovana i lepa.

- Znači mi svaka podrška od kolega, jer i ja dajem podršku svima. Nisam onaj tip ljubomornih kolega koji samo gledaju sebe, zaista uvek polazim od toga da svi imamo mesta pod ovim estradnim nebom i da svi treba da uspemo, tako da mi svačija podrška znači.

Živi mirnim životom, a sve kućne poslove obavlja sama

Iako se u javnosti često govori o tome da je njen suprug milioner, Azra tvrdi da vodi sasvim običan život. Kako ističe, uživa u porodičnim trenucima, a svakodnevne obaveze, od kuvanja do brige o detetu, ne prepušta drugima.

- Apsolutno skoman, sasvim jedan normalan život, kao i svaka druga žena, majka, domaćica, pevačica ili bilo ko drugi. Živim ga sa svojom porodicom, uživam u svakom danu, kada se probudim zdrava i vidim svoje dete to mi daje posebnu motivaciju, i da kuvam, čistim, peglam i da razvijam pite (smeh). Nemam kućne pomoćnice i sve oko deteta radim sama, istina je - rekla je ona.

Otkrila je i da joj ponekad zasmeta što se više pažnje posvećuje njenom privatnom životu nego muzici, ali razume interesovanje publike za ono što se dešava iza kamera.

1/5 Vidi galeriju Azra Husarkić Foto: Printscrean

- Nekada, samo iz razloga što ljudi ponekad ne žele da poslušaju dobru muziku kada nešto izbacim, ali imam osećaj da se najviše čita kada je u pitanju privatni život. Ne mogu da kažem da mi to smeta, jer su svaka pevačica i svaka javna ličnost eksponirane javnosti. Publika očekuje da malo zaviri u njihov privatni život i to mi je skroz okej, ali ja više volim da se vodim muzikom. Diskografija na kojoj radim moj je prioritet i cilj mi je da publika upozna moje pesme i mene kao pevačicu, a posle neka dođe i taj deo, odnosno neki momenti iz mog života. Ipak, više volim da fokus bude na muzici.

Azra svoju karijeru ne želi da gradi na skandalima, već na pesmama i radu.

- Svako gradi karijeru onako kako mu odgovara i u skladu sa životom koji vodi. Ja vodim normalan život i mislim da nema potrebe da se skandali uvlače u celu tu priču, jer nisam pristalica toga. Od mene se tako nešto ne može očekivati. Ipak, u današnje vreme i jedna sitnica može da dovede do velikih skandala, ali sve zavisi od toga kako ko rezonuje i kako doživljava neku priču.

U Americi snimila sedam spotova sa ekipom iz Srbije

Spotove za novi album snimala je u Americi, a u realizaciji joj je pomogla ekipa koja je doputovala iz Srbije.

- Sve je bilo spontano. U šali smo producentu provukli da bi voleli da snimamo u Americi i oni su nas nazvali kroz 10 dana i rekli da dolaze i da su na razgovoru za vize, tako je i bilo. Cela ekipa iz Srbije je došla nakon mesec dana i snimili smo sedam spotova, šest za drugi deo albuma i jedan za singl koji sam izbacila pre 3 meseca. Bila je to predivna saradnja i iskustvo, kroz koje sam upoznala neke nove strane sebe. Malo sam se više dala, a istovremeno sam imala vremena da se posvetim detetu i da svi budemo na okupu. Zaista je bilo predivno iskustvo - rekla je ona, pa otkrila šta joj je bilo najizazovnije.

- Najizazovnije mi je bilo da organizujem svaki dan, s obzirom na to da smo muž i ja bili sami sa ćerkom. Gledala sam da svakog jutra ustanem rano i isplaniram dan, šta će ćerka da jede i kako ću sve da rasporedim. Istovremeno sam morala da se posvetim poslu i profesionalno odradim sve što je potrebno, a čim završim, žurila sam da se vratim kući. Najveći izazov bio mi je da ćerkici ništa ne nedostaje, a da ja istovremeno profesionalno završim snimanje spotova - rekla je Azra.