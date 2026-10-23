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Mina Kostić u prethodnih godinu dana doživela je i lepe i manje lepe stvari. Pevačica je pronašla partnera Maneta Ćuruviju Kaspera, sa kim i danas uživa u ljubavi, a bila je i tri nedelje u psihijatriskoj ustanovi "Laza Lazarević". Sada je po prvi put otkrila koji je razlog njenog boravka u ustanovi, kao i gde je sada njen partner

Mina je priznala da je njen partner, Mane Ćuruvija Kasper, bio njena najveća podrška u tom trenutku.

- Kad se to desilo, on je bukvalno sutradan došao i bio je uz mene sve vreme - rekla je pevačica i dodala:

- To se desilo zbog mojih godina, ja imam 51 godinu, pa se to negde sve sastavilo - rekla je Mina Kostić u emisiji ''Premijera'', a sutra će biti emitovana cela ispovest.

1/6 Vidi galeriju Pevačica na pravom putu Foto: Printscreen Instagram, Printscrean, Ilija Ilić

"Razapeli su ga kao Isusa"

Podsetimo, Mane Ćuruvija Kasper tužio je voditeljku Jovanu Jeremić zbog njenih izjava o njemu, nakon čega se oglasila i Mina Kostić.

- Ja nemam informacije, on je u Americi i treba u decembru da dođe - rekla je Mina za Telegraf.rs.

Na pitanje zbog čega bi Mane tužio Jovanu Jeremić, pevačica je istakla da nije upoznata sa svim detaljima, ali je prokomentarisala voditeljkin način na koji je govorila o njenom vereniku.

- Što? Malo li su svašta pisali... Ali stvarno nisam upućena. Ako je i uradio, verovatno je imao razlog, a s obzirom na to da je sve i svašta izlupetala kada je on u pitanju, ja nemam komentar. Interesantno je kako ljudi bolje znaju neke stvari od nas, ali nije u redu da se takve nebuloze pišu. Stvarno sam svakog ispoštovala, a oni su ga kao Isusa razapeli, ali dobro... Ja sam se izdigla, a to šta pišu i ko, mene to ne zanima - poručila je Mina Kostić.