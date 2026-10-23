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Iza višedecenijske karijere, velikih muzičkih hitova i uspeha grupe Zana krije se i ljubavna priča Zorana Žike Živanovića (68) koja je svojevremeno izazvala veliku pažnju javnosti. Pre nego što je uplovio u bračne vode sa koleginicom Jelenom, Žika je bio oženjen Verom, sa kojom je dobio dve ćerke.

Međutim, ono što je usledilo nakon kraha prvog braka daleko je prevazilazilo običnu ljubavnu priču koja se završila rastankom. Umesto mirnog razlaza, usledile su kontroverze, a njihov odnos našao se u centru pažnje zbog teških optužbi koje su pratile kraj zajedničkog života. Dok je Žika kasnije nastavio život pored Jelene, senku na njegov prvi brak bacile su priče koje su svojevremeno odjeknule u javnosti.

Bivša supruga Vera je u intervjuu za medije iznela tvrdnje o tome kako je saznala za aferu svog tadašnjeg supruga i svoje tadašnje prijateljice. Prema njenim rečima, Jelena je bila čest gost u njihovom domu, da bi na kraju otkrila da su je oboje obmanjivali.

1/8 Vidi galeriju Grupa Zana Foto: Kurir Televizija, Promo/Nenad Marjanović

"Dve godine je lagao da ide u Poljsku"

„Svake večeri legnem čiste savesti i čistog obraza, a moj bivši muž i njegova sadašnja žena – ne verujem. On nije hteo da javno prizna da me je dve godine lagao kako ide u Poljsku, a bio je u njenom stanu u Strahinjića bana. Neću da komentarišem čoveka koji je lagao mene i našu decu“, ispričala je Vera u ispovesti.

Vera je tom prilikom navela i da je Jelena pre te veze bila u kontaktu sa njihovim kumom Radovanom, tvrdeći da je sličnu situaciju priredila i njegovoj porodici. Posebno ju je pogodila činjenica da je reč o ženi koju je godinama smatrala bliskom.

„Bila je moja prijateljica i to mi je uradila. Pa ta žena ne zaslužuje nikakav komentar. Da ne postoje oženjeni muškarci, ona se nikad ne bi udala!“, poručila je tada bivša supruga.

Žika i Jelena su 2008. godine stupili u brak i od tada su u zajedničkom životu i nastupaju u grupi Zana.

Inače, Žikina ćerka nije došla na njegovo venčanje sa Jelenom.